Pezzi di vetro nel succo di frutto Ace | Ministero annuncia ritiro dal mercato

fanpage

: Oggi è arrivato l'olio di cocco con il barattolo di vetro rotto alla base, vorrei metterlo in un altro barattolo ma… - sweerans : Oggi è arrivato l'olio di cocco con il barattolo di vetro rotto alla base, vorrei metterlo in un altro barattolo ma… - SRZone1 : ?? 2 Vetri Temperati P9 Lite ?? 2 Pezzi Vetro Temperato Huawei P9 Lite 2016, Proteggi Schermo, Pellicola Protettiv… - salazartieri : A tutti quei pezzi di ?? con le autoche non si fermano sulle strisce. Oggi spero non torniate a casa ???? dovete mor… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Ilè stato disposto su avviso dello stesso produttore e in via precauzionale per possibile rischio fisico dopo la segnalazione di schegge dinella bevanda da parte di un consumatore. si raccomanda a chi avesse già acquistato una delle confezioni del lotto interessato dal richiamo a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita.