Pernigotti | firmato l' accordo per la cassa integrazione di 92 lavoratori

Pernigotti - firmato l'accordo per la cassa integrazione straordinaria per 92 dipendenti : Alla fine, la firma per la cassa integrazione per cessazione di attività della Pernigotti di Novi Ligure è arrivata. Ed è arrivata al termine dell'incontro al ministero del Lavoro, in queste ore. La procedura entrerà in vigore il 6 febbraio e durerà 12 mesi. Flai-Cgil: "l'accordo c'è ma serve un altro incontro"A comunicarlo è stata la Flai-Cgil, precisando che l'accordo prevede un impegno per la reindustrializzazione e le politiche attive sul ...