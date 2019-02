Pericle il nero film stasera in tv 5 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

: RT @simona93851317: Appello urgente !!!questa sera boicottate Rai 1 piuttosto guardate su Rai 2 ..Pericle il nero !!!!???????? - Roberto97106397 : RT @simona93851317: Appello urgente !!!questa sera boicottate Rai 1 piuttosto guardate su Rai 2 ..Pericle il nero !!!!???????? - altibrandipa : Questa sera Rai2 21:45, Pericle il nero. Pericle Scalzone, detto Il nero, di lavoro “fa il culo alla gente” per con… - Stasera_in_TV : RAI 2: (21:05) Pericle il nero (Film) #StaseraInTV 05/02/2019 #PrimaSerata #pericleilnero @RaiDue -

(Di martedì 5 febbraio 2019)ilè ilin tv martedì 52019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVilin tv:e scheda GENERE: Drammatico, Noir ANNO: 2016 REGIA: Stefano Mordini: Riccardo Scamarcio, Marina Foïs, Valentina Acca, Gigio Morra, Maria Luisa Santella, Lucia Ragni DURATA: 105 Minutiilin tv:Ilracconta diScalzone detto Il, interpretato da Scamarcio, che di lavoro “fa il culo alla gente” per conto di Don Luigi, un boss camorrista emigrato in Belgio. Durante una spedizione punitiva per conto del boss,commette un grave errore e così scatta la sua condanna a morte. In una rocambolesca fuga che lo porterà ...