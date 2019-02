Perché l' unità svizzera per i crimini di guerra è inconcludente

Diciotti - Zingaretti su Salvini : “Chiede l’impunità solo Perché è potente. Non ci si difende dai processi - ma nei processi” : “C’è un grande accordo di potere, innanzitutto. Sono sempre contrario a confondere la giustizia con la politica, sono sempre garantista, ma credo che sbaglia chi in questo momento chiede l’impunità solo perché è potente”. Nicola Zingaretti , presidente della Regione Lazio e candidato alle primarie del Partito democratico, commenta così la presa di posizione di Matteo Salvini sul caso Diciotti e la sua richiesta che il ...

Carta famiglia - extracomunitari regolari esclusi - Perché? : Un nuovo emendamento alla legge di bilancio, presentato dalla Lega e approvato ieri, esclude gli extracomunitari regolarmente residenti in Italia dalle agevolazioni per le famiglie numerose. La Carta famiglia era entrata in vigore nel 2017 e garantiva alle fasce più deboli della popolazione uno sconto fino al 20% su medicine, mezzi di trasporto, alimenti, bollette, eventi culturali e materiale scolastico. Come si leggeva in Gazzetta ufficiale, ...