romadailynews

: Pelonzi: basta proclami inutili su stadio Roma: Roma – “Noi siamo gli unici fino ad oggi ad… - romadailynews : Pelonzi: basta proclami inutili su stadio Roma: Roma – “Noi siamo gli unici fino ad oggi ad… - Silverpeer : Pelonzi Capogruppo PD : 'Noi ribadiamo il nostro SI allo #StadioDellaRoma con le opere pubbliche necessarie, ma ora… -

(Di martedì 5 febbraio 2019)– “Noi siamo gli unici fino ad oggi ad aver coerentemente e con convinzione sostenuto e voluto la realizzazione dellodella. In quasi 3 anni invece, la giunta Raggi ha prima bloccato e poi pasticciato le possibilita’ di realizzare l’unica opera di un certo rilievo prevista nella capitale”.“Le liti interne al M5S e le evidenti fratture tra sindaca e maggioranza evidenziate anche in questa occasione ci preoccupano e rischiano di far tramontare definitivamente l’opera.annunci e documentiora #lofamolodavvero”. Cosi’ il capogruppo del Pd capitolino Giulioa margine dei lavori dell’Assemblea capitolina.L'articolosuproviene daDailyNews.