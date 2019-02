Parigi | incendio in un palazzo residenziale | almeno 7 morti

Incendio in un palazzo a Parigi : 7 morti e almeno 25 feriti : L’Incendio è divampato in un edificio di otto piani nella zona sud-occidentale della capitale francese intorno all’una di notte per cause ancora da accertare. L’immobile del 16° arrondissement è poco distante dallo stadio del Parco dei Principi. Alcune persone sono scappate sui tetti vicini per sfuggire al fumo e alle fiamme e sono stati poi salvat...

Parigi. Incendio in una palazzina di rue Erlanger : almeno 7 morti e 25 feriti : Tragedia nella notte a Parigi. almeno sette persone sono morte in un Incendio divampato in uno stabile di otto piani.

Parigi - incendio in un palazzo di 8 piani : almeno 7 morti e oltre 20 feriti : È drammatico il bilancio di un incendio scoppiato in un immobile di Parigi nella notte tra lunedì e martedì. Le fiamme sono divampate per cause ancora da chiarire in un edificio di otto piani situato nel 16mo arrondissement della capitale francese. Tra i feriti lievi ci sono anche due pompieri.Continua a leggere

Incendio a Parigi : sette morti e ventisette feriti : sette persone sono morte e un'altra è stata gravemente ferita nell'Incendio di un edificio del sedicesimo arrondissement di Parigi, a sud-ovest della capitale, nella notte tra il 4 e il 5 febbraio. «...

Incendio in palazzo a Parigi : almeno 7 morti : Un Incendio è divampato nelle scorse ore in un immobile in un quartiere residenziale di Parigi: 7 persone sono morte ed una è rimasta gravemente ferita, secondo quanto confermato dai vigili del fuoco. Altre 27 persone, tra cui 3 pompieri, hanno riportato ferite lievi. Le autorità hanno reso noto che “il bilancio potrebbe salire ancora perché l’Incendio è ancora in atto al settimo e all’ottavo piano“. L'articolo Incendio ...

Parigi - incendio ed esplosione per fuga di gas : 2 morti - 8 feriti gravi. Anche un’italiana. Coinvolto videomaker di Cartabianca : Prima l’incendio, poi una forte esplosione sentita in tutto il quartiere dell’Opera, nell’XI arrondissement di Parigi. Intorno alle 9 una panetteria (boulangerie) a piano terra di un palazzo in rue de Trevise è andata in fiamme a causa di una fuga di gas. Due persone sono morte e 8 sono ferite in maniera grave, compresa una donna italiana, originaria di Trapani, che lavora in un hotel vicino al luogo dell’esplosione e ...

Francia : si aggrava il bilancio dell’incendio nella periferia di Parigi - 4 morti : Si è aggravato il bilancio dell’incendio divampato ieri sera un’abitazione nella periferia di Parigi, a Bobigny. Forti citate da Le Figaro riportano 4 vittime: in precedenza si era parlato di 3 vittime, 2 bambine e una ragazza. L'articolo Francia: si aggrava il bilancio dell’incendio nella periferia di Parigi, 4 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio alla periferia di Parigi - sale a 4 il bilancio delle vittime | : Tra le 4 vittime ci sono una ragazza di 20 anni e due bambine di 7 e 3. Sono morte intossicate dal fumo sprigionato dalla fiamme, che si sono sviluppate al primo piano di un condominio e sono state ...

Incendio alla periferia di Parigi - 3 morti : tra le vittime due bambine di 3 e 7 anni : La tragedia si è consumata nella serata di giovedì in un appartamento a Bobigny, capoluogo del dipartimento della Senna-Saint-Denis, periferia nord di Parigi. L’Incendio ha causato la morte di tre persone, due bambine e una ragazza di venti anni. Si contano anche dei feriti di cui tre in gravi condizioni.Continua a leggere

Incendio alla periferia di Parigi : muoiono due bambine e una ragazza - : Le vittime avevano 20 anni, 7 e 3. Sono morte intossicate dal fumo sprigionato dalla fiamme, che si sono sviluppate al primo piano di un condominio e sono state domate dopo due ore

Incendio alla periferia di Parigi : morte 2 bambine e una ragazza : Grave Incendio nella serata di ieri in un’abitazione di Bobigny, in Seine-Saint-Denis, alla periferia di Parigi: sono morte due bambine di 3 e 7 anni e una ragazza di 20. Altre due persone sono state ricoverate e versano in gravi condizioni, altre due hanno riportato ferite leggere. Non si conoscono ancora le cause dell’Incendio che i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e poi spegnere in circa due ore. L'articolo Incendio ...

Parigi - incendio in un palazzo : tre morti tra cui due bambine di 3 e 6 anni : Un incendio si è sviluppato stasera in un appartamento a Bobigny, capoluogo del dipartimento della Senna-Saint-Denis, periferia nord di Parigi, causando la morte di tre persone, due bambine di 3 e 7 ...