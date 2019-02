PAPA NEGLI EMIRATI ARABI Francesco e al Tayeb | la libertà prende per mano cristianesimo

PAPA : 'Senza libertà di religione - l'uomo è schiavo'. Parole accorate per la prima volta negli Emirati Arabi : "Le religioni non possono rinunciare al compito urgente di costruire ponti fra i popoli e le culture". Lo ha detto Papa Francesco durante l'incontro interreligioso sulla "Fratellanza umana", ad Abu ...

PAPA Francesco negli Emirati - accolto dal principe ereditario : Nel pomeriggio la visita alla grande moschea dello sceicco Zayed Roma – Il Papa e’ arrivato in auto al palazzo presidenziale di Abu Dhabi, luogo della cerimonia di benvenuto e secondo momento ufficiale del viaggio apostolico negli Emirati Arabi, dopo la cerimonia di ieri sera. Dopo essere stato scortato per tutto il tragitto dalle guardie presidenziali a cavallo fino all’ingresso principale del palazzo, Francesco e’ sceso ...

La prima volta di un PAPA d'Arabia. Ma Francesco negli Emirati divide : La prima volta di un Papa in un Paese del Golfo. Francesco è arrivato ieri sera ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per un viaggio lampo di due giorni. Una visita storica, breve ma importante, ...

PAPA Francesco negli Emirati Arabi : è la prima volta. “Prego per lo Yemen” : Papa Francesco parte per gli Emirati Arabi, primo Pontefice della storia a mettere piede nella penisola araba, ma guarda allo Yemen. Sono ormai quattro anni che il paese è dilaniato da una guerra rovinosa che sta facendo strage di civili. Già il 25 dicembre, durante l’Urbi et Orbi, Bergoglio ha incoraggiato il negoziato di pace che si è aperto in Svezia per fermare il conflitto, che vede da una parte il governo yemenita, sostenuto da una ...