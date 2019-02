Papa Francesco | Santa Messa ad Abu Dhabi Diretta streaming video | Eucaristia e libertà

Papa NEGLI EMIRATI ARABI/ Francesco e al Tayeb - la libertà prende per mano cristianesimo e islam : La visita NEGLI EMIRATI ARABI di PAPA Francesco si è chiusa con un documento importante firmato dal Santo Padre e dal grande imam di Al-Azhar

Papa Francesco ad Abu Dhabi esorta i cristiani alla mitezza : non fate crociate : È importante la mitezza: se vivremo nel mondo al modo di Dio, diventeremo canali della sua presenza; altrimenti, non porteremo frutto'. Nello stadio si prega in arabo. Ci sono fedeli caldei, copti, ...

"No violenza in nome di Dio" : storica intesa Papa Francesco-Imam/ Video - Abu Dhabi : la libertà e la pace : Abu Dhabi, Papa Francesco con Grande Imam di Al-Azhar firma documento storico su pace, libertà e fratellanza: 'siamo fratelli, no violenza nel nome di Dio'

Papa Francesco ad Abu Dhabi : una sfida di pace nel "Golfo di guerra" : Nel "Golfo delle divisioni" Papa Francesco predica il dialogo. Una strada tutta in salita, quella intrapresa da Bergoglio, perché la sua storica visita negli Emirati Arabi Uniti fa i conti con una realtà, quella del Golfo arabico, il cui segno prevalente è quello del doppio scontro: all'interno del campo sunnita, e nella contrapposizione, sempre più virulenta e strategica, tra il fronte sunnita a guida saudita e la ...

Papa Francesco E GRANDE IMAM - DOCUMENTO SU LIBERTÀ E PACE/ Abu Dhabi - diretta streaming video "siamo fratelli" : Emirati Arabi, PAPA FRANCESCO ad Abu Dhabi: programma e l'incontro con il GRANDE IMAM di Al-Azhar. Firmato DOCUMENTO storico su PACE, LIBERTÀ e fratellanza

Papa Francesco negli Emirati Arabi - il discorso ad Abu Dhabi - Sky TG24 - : Il Pontefice ha tenuto il suo discorso nell'Incontro interreligioso sulla "Fratellanza umana". "Sono qui come credente assetato di pace", ha detto, auspicando che "le fedi salgano insieme sull'arca ...

Papa : 800 anni fa S.Francesco dal sultano : ANSA, - ASSISI, PERUGIA,, 4 FEB - "La comunità francescana guarda con attenzione al viaggio di Papa Bergoglio negli Emirati Arabi che avviene nell'anniversario degli ottocento anni dallo storico ...

Papa Francesco negli Emirati Arabi : «Si è schiavi senza libertà religiosa» : Abu Dhabi ? Papa Francesco tenendosi per mano con lo sceicco Emiratino Mohammed Rashid al Maktoum e l'Imam di Al Azhar, Al Tayyeb ha fatto ingresso al summit sulle religioni nel cortile...

Il Papa ad Abu Dhabi - la storica visita di Francesco : Abu Dhabi, 4 feb., askanews, - È cominciata la storica visita di Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti. Dopo essere atterrato, il Pontefice ha percorso i lunghi viali del centro di Abu Dhabi per ...

un onore» : così la stampa araba saluta Papa Francesco : ... che abbiamo dichiarato 'Anno della tolleranza' cercheremo di rafforzare questi principi e la visita di Sua Santità papa Francesco sarà un'occasione per promuovere questa tolleranza in tutto il mondo'...

Papa Francesco negli Emirati Arabi - la durissima accusa : "Un favore al regime" : E' la prima volta di un pontefice negli Emirati Arabi, culla dell'Islam. Papa Francesco è arrivato nella penisola araba e sono già scoppiate le polemiche. Sono ormai quattro anni che lo Yemen è dilaniato da una guerra rovinosa che sta facendo strage di civili. Già il 25 dicembre, durante l’Urbi et O

Papa Francesco negli Emirati - accolto dal principe ereditario : Nel pomeriggio la visita alla grande moschea dello sceicco Zayed Roma – Il Papa e’ arrivato in auto al palazzo presidenziale di Abu Dhabi, luogo della cerimonia di benvenuto e secondo momento ufficiale del viaggio apostolico negli Emirati Arabi, dopo la cerimonia di ieri sera. Dopo essere stato scortato per tutto il tragitto dalle guardie presidenziali a cavallo fino all’ingresso principale del palazzo, Francesco e’ sceso ...