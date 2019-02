Paolo Savona | addio al governo | C' è l' intesa sul suo nome | va alla Consob

Paolo Savona guiderà la Consob : Roma, 5 feb., askanews, - Secondo quanto si apprende è stato raggiunto un accordo tra Lega e Movimento cinque stelle per designare il ministro per le Politiche europee Paolo Savona alla presidenza ...

È sempre più probabile che Paolo Savona sia il prossimo presidente della Consob : A oltre quattro mesi dalle dimissioni di Mario Nava, sgradito alla maggioranza gialloverde, non è stato ancora nominato il nuovo presidente della Consob, l'Autorità che vigilia sui mercati finanziari. La ragione dello stallo è l'irrigidimento del M5s, o meglio di parte di esso, sulla candidatura di Marcello Minenna. Per i pentastellati che sostengono l'ex assessore al Bilancio della giunta Raggi non esistono nomi alternativi e la Lega non ...

Consob - i dubbi giuridici sulla nomina di Paolo Savona : "Savona, perché perdere un buon ministro ed impantanare Consob in un'ipotesi di assai dubbia percorribilità giuridica? Il candidato di un coraggioso governo del cambiamento è dal 14 novembre uno solo: Minenna". Lo ha scritto sul suo profilo Twitter Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia.Nelle ultime ore resta sul tavolo del governo l'ipotesi del ministro degli Affari europei Paolo Savona alla presidenza della Consob. Il governo ...

Paolo Savona - il retroscena su come hanno fatto fuori il ministro : "Non so cosa succede alle mie spalle" : Paola Savona ha ormai le ore contate all'interno del governo. Da tempo il ministro per gli Affari europei si sentiva fuori dalla squadra, almeno da quando si è reso conto che la manovra sfornata dall'esecutivo grillino-leghista puntava tutto sull'assistenzialismo, anziché sugli investimenti, come av

Consob - spunta il nome di Paolo Savona come presidente. E lui non smentisce : “Non so cosa succede alle mie spalle” : Il nome di Paolo Savona circola insistentemente nei palazzi romani per la presidenza della Consob. Un’indiscrezione – anticipata dal sito Dagospia – che il ministro degli Affari Europei non ha smentito: “Non so cosa stia succedendo dietro alle mie spalle”, ha risposto a chi gli chiedeva sulle voci di una sua possibile nomina alla guida dell’autorità di vigilanza dei mercati finanziari. Una poltrona vacante ...