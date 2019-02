Paolo Brosio lascia l’Isola dei famosi | anche Youma abbandona | “Mio figlio sta male”

Isola dei Famosi - Paolo Brosio attacca Grecia Colmenares : “Fa escrementi ovunque - non usa il gabinetto” : La convivenza sull’Isola dei Famosi non è semplice, soprattutto poi se succedono episodi come quelli denunciati da Paolo Brosio nell’ultima puntata del reality di Canale 5. Il giornalista ha infatti nominato l’attrice Grecia Colmenares esasperato dal fatto che non usa il bagno ma preferisce fare i suoi bisogni dove capita. “Gliel’ho detto dieci volte di fare le pipì nel gabinetto” ha sbottato Brosio prima di ...

L’Isola dei Famosi - Capparoni a Paolo Brosio : “Ti sputo in faccia” : Kaspar Capparoni contro Paolo Brosio all’Isola dei Famosi Ieri è andata in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi, e ne sono successe davvero di tutti i colori tra clamorose eliminazioni e infinite polemiche. E poco fa è andato in onda su Canale 5 anche il daytime del reality che ha mostrato ai telespettatori un incredibile fuori onda. Cosa è successo? In pratica ieri sera nella palapa, Kaspar Capparoni, rivolgendosi a Paolo ...

Isola dei Famosi - Kaspar contro Paolo Brosio : come ha reagito alla nomination (fuori onda) : Isola dei Famosi, Paolo Brosio nomina Kaspar: la reazione dell’attore durante un fuori onda Ieri sera, durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, a conquistare il titolo di leader è stato Paolo Brosio. come da regolamento, dunque, sarebbe toccato a lui nominare uno dei suoi compagni. Paolo allora, trovandosi come al solito in difficoltà nel […] L'articolo Isola dei Famosi, Kaspar contro Paolo Brosio: come ha reagito alla ...

Isola dei Famosi - Paolo Brosio rischia di bruciare vivo in diretta : terrore ed "Ave Maria" : Momenti di altissima tensione, giovedì 31 gennaio, all'Isola dei Famosi. Paolo Brosio vince la sfida del fuoco contro Grecia Colmenares. L'ex inviato del Tg4 nonostante il dolore e il fuoco rovente, resiste e vince la sfida. Forse si aiuta recitando qualche Ave Maria: lui, si sa, è molto devoto. All

Isola dei Famosi 2019 - seconda puntata in diretta : Paolo Brosio è il nuovo leader : Isola dei Famosi 2019 - seconda puntata L’Isola dei Famosi 2019 continua con la seconda puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della seconda puntata 21.33: Con qualche minuto d’anticipo rispetto alla scorsa settimana, inizia ...

Isola dei Famosi 2019 : Paolo Brosio e Luca Vismara riaccendono il fuoco a Playa Uva : Isola dei Famosi, Luca Vismara e Paolo Brosio E fuoco fu! Provvidenziale impresa, all’Isola dei Famosi 2019, per Paolo Brosio e Luca Vismara. Il giornalista ed il giovane cantante sono infatti riusciti a riportare il fuoco sull’Isola della Ciurma, dove mancava ormai da giorni a causa del maltempo. I due naufraghi hanno ottenuto una piccola fiammella senza l’aiuto di fiammiferi, evento pressoché unico nella storia del reality di ...

L’Isola dei Famosi - Paolo Brosio : “La mia vita sconvolta quando…” : Isola dei Famosi 2019: la triste confessione di Paolo Brosio prima di partire per il reality Si è raccontato in una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero di DiPiùTv appena uscito in edicola Paolo Brosio prima di partire per L’Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, lo ricordiamo, è iniziato giovedì scorso e, proprio prima di volare in Honduras, Paolo Brosio si è raccontato a cuore aperto ...

Isola dei Famosi - Paolo Brosio e il supplizio erotico : lo costringono a fissare Taylor Mega mentre lei... : Chi sta seguendo sui social o durante i daytime l'Isola dei Famosi 2019 ha notato come scarseggino, rispetto alle edizioni precedenti, news e gossip in arrivo dall'Honduras . Le poche notizia ...

Isola - Ghezzal : prime divergenze con Paolo Brosio - : Per Abdelkader Mohamed Ghezzal il passaggio dai campi di calcio a Playa Uva non è propriamente una nemesi. Il calciatore di origine algerina, naufrago calcistico dell'edizione 2019 dell'Isola dei ...

Isola dei Famosi - Paolo Brosio dopo il tuffo dall'elicottero raggiunge la spiaggia su una zattera : Il tuffo in acqua dall'elicottero e la successiva nuotata verso la spiaggia sono due dei momenti clou per chi partecipa a L'Isola dei Famosi. Youtube è zeppo di video di concorrenti colti da tremarella prima del "tuffo" e poi alle prese coi marosi, particolarmente nelle edizioni in cui soffiava vent

Paolo Brosio - cinque curiosità sul concorrente dell'Isola dei Famosi : Paolo Brosio è uno scrittore, conduttore e giornalista televisivo italiano. Nato ad Asti il 27 settembre 1956, figlio di Domenico Ettore ed Anna Marcacci, che lo ha accompagnato in molte puntate di "Quelli che il calcio". Fervente cattolico, Brosio ha dichiarato che le apparizioni della Madonna di Medjugorje gli hanno cambiato la vita: su queste ha anche scritto un libro dal titolo "Ad un passo dal baratro". Di seguito 5 curiosità sul nuovo ...