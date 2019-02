Paolo Bonolis : malattia figlia - le parole della moglie del conduttore : Paolo Bonolis: malattia figlia, le parole della moglie del conduttore Cos’ ha la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, fa spesso discutere di sé per le foto che pubblica su Instagram. Ma c’è qualcosa di più profondo dietro lo schermo provocatorio del lusso ostentato. C’è un dolore, quello sì, comune a tutte le persone. In particolar modo a tutti i genitori che devono convivere e affrontare ...

Sonia Bruganelli : biografia - lavoro e figli. Chi è la moglie di Paolo Bonolis : Sonia Bruganelli: biografia, lavoro e figli. Chi è la moglie di Paolo Bonolis Chi è la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli, attuale moglie da diversi anni del conduttore Paolo Bonolis, è una donna in carriera. Madre di tre dei suoi 5 figli, riesce a gestire a pieno la vita da imprenditrice, da moglie e mamma. Chi è Sonia Bruganelli Seconda moglie del conduttore di diversi format italiani, Sonia Bruganelli è nata a Roma nel 1974. Donna ...

Avanti un altro - il concorrente fa irruzione in studio vestito così : Paolo Bonolis sconvolto : Ad Avanti un altro! di Paolo Bonolis , il quiz pre-serale di Canale 5, il 'principe azzurro' Orlando Puoti sconvolge e strabilia il pubblico. Buffo e impacciato, si è presentato in diretta vestito, ...

Avanti un altro - Luca Laurenti e la brutta voce su Paolo Bonolis : "Hanno litigato". Parla lui - parole toccanti : È la spalla storica di Paolo Bonolis, e Luca Laurenti lo accompagna ancora oggi ad Avanti un altro, il quiz preserale di Canale 5. Ma i rapporti tra il conduttore e il "Maestro" hanno interessato e preoccupato molto i loro fan, dal momento che per un lungo periodo le loro strade sembravano essersi s

Miriana Trevisan : "Il mondo è fallocratico - Paolo Bonolis? Lasciamo stare - altrimenti..." : Ne ha per tutti Miriana Trevisan. L'ex lolita di Non è la Rai, ospite di Rai Radio2 a I Lunatici, ha ripercorso la sua carriera, a partire dal programma di Gianni Boncompagni: "E' stata un po' come una fiaba, perché in realtà era tutto irreale. E' stato un momento magico, particolare, un po' ne soff

Paolo Bonolis pensa al ritiro : ‘Vorrei fermarmi - non sono più contemporaneo’ : “Recupero con maggiore fatica rispetto a vent’anni fa. Non sento la necessità morbosa di esserci, tanto che tra un paio di anni vorrei fermarmi, perché non sono più contemporaneo“. A pronunciare queste parole è Paolo Bonolis, uno dei conduttori di maggior successo della tv italiana, attualmente in video su Canale 5 con Avanti un altro. Perché Paolo Bonolis pensa al ritiro Intervistato da Il fatto quotidiano, come riporta ...

Avanti un Altro : Paolo Bonolis cerca concorrenti. Come partecipare : Casting Avanti un Altro: Come diventare concorrente di Paolo Bonolis La redazione di Avanti un Altro continua a selezionare nuovi concorrenti al famoso gioco a premi di Paolo Bonolis. Se volete candidarvi per fare i casting di Avanti un Altro, potete scrivere una email ad AvantiunAltro@sld2005.it e inviare i vostri dati anagrafici, il vostro numero di telefono, una vostra foto e la liberatoria per la privacy. In alternativa potete cliccare sul ...

Avanti un altro : Paolo Bonolis riceve una dichiarazione d’amore : Paolo Bonolis riceve una dichiarazione d’amore da una giovane concorrente E’ stata una puntata di Avanti un altro esilarante, quella andata in onda questa sera. Paolo Bonolis ogni sera scardina le regole del quiz facendo diventare Avanti un altro un varietà sempre differente, sempre maledettamente divertente. Questa sera Paolo Bonolis ha ricevuto una dichiarazione d’amore da una giovane concorrente la quale si è presentata ...

Paolo Bonolis : "Tra un paio d'anni vorrei smettere con la tv : sono analogico in un mondo digitale" : Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Sotto i riflettori da molti anni, è una sorta di Re Mida della tv: ogni programma che tocca diventa oro e, da poco tornato su Canale 5 con il quiz preserale Avanti un altro, ha scelto di raccontarsi sulle pagine de Il Fatto Quotidiano. In una lunga e bella intervista, Bonolis ha confessato di essere molto diverso da come appare sul piccolo schermo ...

