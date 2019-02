Pallavolo – CEV Champions League : Savino Del Bene perfetta in Polonia - Lodz ko 3-0 : CEV Champions League: Savino Del Bene perfetta in Polonia, con il 3-0 al Lodz rafforza il primato nella Pool D. Mercoledì c’è l’Imoco, giovedì Igor-Minsk Nella prima trasferta europea della sua storia – finora aveva giocato fuori casa solo contro l’Imoco Volley Conegliano – la Savino Del Bene Scandicci stende per 3-0 l’LKS Commercecon Lodz, rafforzando il primato nella Pool D della CEV Volleyball ...

Pallavolo – CEV Cup : è tempo di quarti di finale - la Yamamay se la vedrà con le francesi del Mulhouse : La Yamamay E-Work affronta l’andata dei quarti di finale di CEV Cup, mercoledì a Busto Arsizio arrivano le francesi del Mulhouse Dalla Coppa Italia alla CEV Cup. Quattro giorni dopo aver disputato la semifinale di Verona, persa contro la Igor Gorgonzola Novara poi vincitrice del trofeo, la Yamamay E-Work Busto Arsizio si tuffa in Europa per affrontare i quarti di finale della seconda competizione continentale per Club. Mercoledì ...

Pallavolo – CEV Champions League : domani via al quarto turno - Scandicci impegnata in Polonia : Da martedì scatta il quarto turno della fase a gironi della CEV Champions League, tutti gli appuntamenti delle formazioni italiane Appena il tempo di riprendersi dalle fatiche delle Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia e le tre italiane partecipanti alla CEV Volleyball Champions League tornano in campo per disputare la quarta giornata della fase a gironi. Comincerà la Savino Del Bene Scandicci, che nella prima mattina di lunedì è ...

Pallavolo CEV CUP – Netto 3-1 della Yamamay E-Work Busto Arsizio sul Graz : CEV Cup: la Yamamay E-Work Busto Arsizio accede ai quarti, 3-1 al Graz al PalaYamamay. Prossimo ostacolo le francesi del Mulhouse La Yamamay E-Work Busto Arsizio è tra le migliori otto della CEV Volleyball Cup. Nella gara di ritorno degli ottavi di finale della seconda manifestazione europea per Club, le farfalle di Marco Mencarelli superano per 3-1 l’UVC Holding Graz, bissando il 3-0 ottenuto in Austria. Servivano due set alle ...

Pallavolo – CEV Champions League : sonora vittoria di Scandicci - Schweirn stesa con il punteggio di 3-0 : La Savino Del Bene Scandicci batte per 3-0 Schwerin e torna in testa al proprio girone, tris di vittorie per le squadre italiane nella terza giornata La Savino Del Bene Scandicci completa il tris di vittorie delle squadre italiane nella 3^ giornata della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League: dopo Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, anche la squadra toscana si impone per 3-0 ai danni della SSC Palmberg Schwerin, ...

Pallavolo – Challenge e CEV Cup - le formazioni italiane a caccia dei quarti di finale : Mercoledì la Saugella Monza ospita il Gent, giovedì la UYBA attende il Graz: ad entrambe servono due set per passare il turno Affrontato con fortune alterne l’appuntamento dei quarti di finale della Samsung Galaxy A Coppa Italia, Yamamay E-Work Busto Arsizio e Saugella Team Monza si rituffano nelle rispettive competizioni europee, giunte entrambe alla gara di ritorno degli ottavi di finale. Cominceranno le brianzole di Miguel Angel ...

Pallavolo – CEV Champions League : niente da fare per l’Imoco - lo Schwerin si impone 3-0 : L’Imoco Volley si arrende allo Schwerin, 0-3 in Germania nella seconda giornata della fase a gironi Passo falso dell’Imoco Volley Conegliano nella 2^ giornata della fase a gironi di CEV Volleyball Champions League. Le pantere di Daniele Santarelli cadono in Germania sul campo dell’SSC Palmberg Schwerin, che si impone per 3-0. Dopo un primo set infinito, chiuso dalle teutoniche per 36-34, le gialloblù non riescono a ...