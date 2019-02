Oscars Nominees Luncheon 2019 | chi ha vestito chi

vanityfair

: RT @ComunitaQueenIT: #NEWS | Secondo @Variety i #Queen avrebbero declinato l'invito della #AcademyAwards ad esibirsi live alle premiazioni… - gadbadshetty : RT @ComunitaQueenIT: #NEWS | Secondo @Variety i #Queen avrebbero declinato l'invito della #AcademyAwards ad esibirsi live alle premiazioni… - ComunitaQueenIT : #NEWS | Secondo @Variety i #Queen avrebbero declinato l'invito della #AcademyAwards ad esibirsi live alle premiazio… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Lady Gaga in Louis VuittonAmy Adams in Oscar de la Renta Laura Dern in Proenza SchoulerRachel Weisz In Marc JacobsGlenn Close in Alexander McQueenRami MalekMelissa McCarthy in Jonathan Simkhai Bradley CooperRegina King in PradaWillem Dafoe in PradaViggo MortensenMarina de Tavira in GucciAlfonso Cuarón in PradaSpike LeeYalitza Aparicio in Prada Linda Cardellini in Monique Lhuillier Jaime Ray NewmanMahershala AliRuth CarterSam RockwellNadine Labaki in Elie SaabOrmai manca davvero poco alla notte più attesa dell’anno nel mondo del cinema: la novantunesima edizione della cerimonia degli Oscar avrà luogo infatti il 24 febbraio, e finalmente scopriremo i nomi – e i look – degli attori, registi, scenografi e costumisti che riusciranno a portarsi a casa l’ambita statuetta. In attesa della serata più patinata dell’anno, la classe dei potenziali vincitori di ...