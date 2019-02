Ora le banche rischiano un' altra grana da 800 milioni

ilgiornale

(Di martedì 5 febbraio 2019) I sindacati chiedono all'Abi di Antonio Patuelli di prorogare di altri 3 mesi, fino al 31 maggio, il contratto che regola stipendi e compiti dei 290mila bancari italiani che ancora danno un volto e una voce a filiali e servizi di back office malgrado l'avanzata del fintech. Ma in vista del tavolo negoziale in calendario il 13 febbraio a Palazzo Altieri, la Fabi e le confederali First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil con Unisin alzano un muro sul ricalcolo del Tfr della categoria. Richiesta che per lesignificherebbe un accantonamento supplementare stimabile in 200circa all'anno. A conti fatti, la metà dell'esborso necessario per coprire l'aumento di capitale di Carige o di quanto già tirato fuori dal sistema, tramite lo Schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi, per coprire il bond del gruppo ligure.Dall'parte del tavolo ci sarà il "Casl", il ...