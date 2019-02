Oggi è il Nutella Day | auguri alla regina delle creme di cacao e nocciole

gqitalia

: La dolce festa della Nutella: il mondo nel vasetto di vetro. Oggi la Giornata internazionale [news aggiornata alle… - repubblica : La dolce festa della Nutella: il mondo nel vasetto di vetro. Oggi la Giornata internazionale [news aggiornata alle… - babrina71 : RT @repubblica: La dolce festa della Nutella: il mondo nel vasetto di vetro. Oggi la Giornata internazionale [news aggiornata alle 04:24] h… - mvanole : Ma lo sapevate che oggi è la giornata mondiale della #Nutella ? #sapevatelo #5febbraio -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Era il 1964. Michele Ferrero, figlio di quel Pietro che negli anni '40 aveva fondato ad Alba un laboratorio dolciario destinato a diventare unaaziende più rinomate del globo, aveva appena deciso di rinnovare nome e ricetta della sua Supercrema, una pasta a base di cioccolato e. L'obiettivo era quello di trasformarla in un prodotto capace di imporsi anche sugli altri mercati europei. Prese allora la parola inglese “nut”, nocciola, e la declinò all'italiana, dando origine a un brand che non solo seppe conquistare il vecchio continente, ma il pianeta intero: nasceva così sua maestà laUn prodotto che in questi 55 anni di onoratissima carriera ha saputo conquistarsi un posto stabile nel cuore e nelle dispense dei golosi di tutto il mondo, contando decennio dopo decennio una miriade di aspiranti cloni e ...