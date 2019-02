Nuovo stadio Fiorentina | importante annuncio del sindaco Nardella

Virginia Raggi ha confermato l’appoggio del Comune alla costruzione del Nuovo stadio della Roma : Stamattina la sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato un report del Politecnico di Torino sulla fattibilità del nuovo stadio della Roma, di cui si parla ormai da cinque anni. Il parere del Politecnico – che è risultato positivo – era

Nuovo stadio Roma - l’annuncio di Virginia Raggi : “cantieri aperti entro l’anno” : “Lo stadio si fa e i proponenti potranno aprire i cantieri entro l’anno, questo mi sembra un bel dato. Un progetto molto ambizioso che portera’ 1 miliardo di investimenti, lavoro, benessere e riqualificazione di un’area degradata”. Sono le importanti dichiarazioni del sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso della conferenza stampa in Campidoglio: “500mila cittadini beneficeranno di servizi su ...

Raggi : entro 2019 potranno iniziare cantieri Nuovo stadio : Roma – “I proponenti potranno aprire i cantieri entro l’anno. Per la citta’ arriveranno un miliardo di investimenti e la riqualificazione di un’area assolutamente degradata. Circa 500mila cittadini beneficeranno di servizi su infrastrutture perche’ lo stadio diventa un catalizzatore di interventi gia’ previsti. Inoltre il taglio delle cubature non va ad inficiare sui servizi”. Cosi’ il ...

Juventus - nel Nuovo stadio 80% di partite vinte tra Serie A - Champions League e Coppa Italia : Da Parma a … Parma. Un percorso lungo 7 anni e mezzo, con al centro sempre lo stesso obiettivo: vincere. E la Juve lo ha quasi sempre centrato, definendosi una vera macchina schiacciasassi tra le mura ...

Il Bologna presenta il progetto del Nuovo stadio Dall'Ara - tra storia e avanguardia : A quattro anni da quando Joey Saputo ha acquisito il Bologna, vede la luce il progetto di restyling dello stadio Renato Dall'Ara, presentato ufficialmente da Club e Comune. Il progetto è stato realizzato dall'architetto Gino Zavanella con il contributo dell'ingegner Massimo Majowiecki e ridisegna un impianto costruito nel 1927, mixando storia e avanguardia. L'impianto sarà interamente coperto da una struttura in alluminio, gli ...

Nuovo stadio Bologna - presentato il restyling del Dall’Ara [FOTO] : Nuovo stadio Bologna – Il Bologna non sta di certo disputando una buona stagione nel campionato di Serie A e rischia la retrocessione, la dirigenza comunque pensa anche al futuro ed un aspetto fondamentale è rappresentato dal restyling dello stadio Dall’Ara. “Il punto da cui siamo partiti è stato rimettere in luce la vecchia struttura del 1927, parzialmente nascosta dall’ampliamento installato per i Mondiali ’90. La prima fila ...

Il progetto del Nuovo stadio del Bologna : 27mila posti : Il nuovo impianto Anche Bologna punta su un nuovo stadio. Con tribune più vicine al campo, capienza ridotta, un gioiellino, insomma, presentato in pompa magna con il sindaco Virginio Merola in testa. Ci sarà una copertura totale, nuovi spazi per i tifosi e tecnologie all’avanguardia. Spalti vicini al campo Tutti gli spettatori saranno molto più vicini al campo. Ora la distanza in tribuna è di 18 metri e passerà a 7. 50. Le Curve sono a 43 e ...

