Nuovo arresto per la morte di Duccio Dini

ansa

: RT @Michele_Anzaldi: Tg3 ripercorre iter nuovo Stadio della Roma ma quando parla dell'arresto dell'imprenditore Parnasi rimuove il coinvolg… - stefano_pozze : RT @Michele_Anzaldi: Tg3 ripercorre iter nuovo Stadio della Roma ma quando parla dell'arresto dell'imprenditore Parnasi rimuove il coinvolg… - AnsaToscana : Nuovo arresto per morte Duccio Dini - Toscana - delsette1 : ERALDO DELLA TOSCANA: FIRENZE : NUOVO ARRESTO PER L' OMICIDIO DEL GIOVAN... -

(Di martedì 5 febbraio 2019)per ladi, il 29enne travolto il 10 giugno scorso, mentre era fermo in scooter a un semaforo a Firenze in via Canova, da un'auto coinvolta in un inseguimento tra rom ...