Nuoto | I medici del San Camillo | Manuel resta paralizzato

gazzetta

: Una tragedia #nuoto probabilmente perderà uso delle gambe dicono medici. #swimming Life is so cruel for someone, a… - BerrettaLaura : Una tragedia #nuoto probabilmente perderà uso delle gambe dicono medici. #swimming Life is so cruel for someone, a… -

(Di martedì 5 febbraio 2019)Bortuzzo resterà: questo il terribile comunicato deidel Sanche hanno in cura il giovane nuotatore rimasto ferito in una sparatoria a Roma sabato notte per uno ...