eurogamer

: #Nioh raggiunge il traguardo di 2.5 milioni di copie vendute nel mondo su PC e PS4 - Eurogamer_it : #Nioh raggiunge il traguardo di 2.5 milioni di copie vendute nel mondo su PC e PS4 - meganoidgames : Sono contento uno dei #soulslike migliori degli ultimi anni #nioh #ps4 #xbox - IGNitalia : Nioh raggiunge 2 milioni e mezzo di copie vendute -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Koei Tecmo e Team Ninja festeggiano oggi il raggiungimento delle 2.5dida, action\RPG ambientato in un Giappone antico. Il publisher ha dato l'annuncio tramite un simpatico post su Twitter.Come riporta Dualshockers,è ambientato in Giappone durante il periodo Sengoku ed il giocatore rivestirà i panni di un irlandese di nome William. Il gioco presenta molte similitudini con i Souls di From Software, ma riesce a distinguersi per un gameplay più orientato sull'azione, la presenza di una trama più marcata e missioni secondarie. Durante l'E3 2018 è stato inoltre annunciato un secondo capitolo, al momento non si sa molto su questo seguito ma è stato confermato che il giocatore potrà creare il suo personaggio tramite un editor. Esattamente come accaduto per il primo capitolo, Koei Tecmo ha annunciato la pubblicazione di una demo gratuita (in data da ...