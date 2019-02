NBA | Kobe Bryant scarica i ' suoi' Kuzma e Lonzo | ' Giusto scambiarli per Davis'

NBA – Kobe Bryant critica James Harden : “deve far di tutto per vincere - ma continuando a giocare così non ci riuscirà” : Kobe Bryant critica il modo di giocare di James Harden, spiegando che se dovesse continuare così, non potrà vincere il titolo: ‘Il Barba’ gli dà ragione e spiega la sua versione dei fatti James Harden è un uomo in missione. Dopo un inizio di stagione complicato degli Houston Rockets, ‘Il Barba’ ha preso la squadra per mano, giocando praticamente da solo, complice anche qualche infortunio di troppo fra i big in ...

NBA - risultati : Harden travolge Memphis - segna altri 57 punti e supera Kobe. Boston - terzo k.o. di fila con i Nets : James Harden, 57 punti contro i Grizzlies. Getty Ciclone James Harden, firma il massimo in carriera di 57 punti e schianta i Grizzlies. I Celtics cadono ancora nonostante i 34 punti di Jayson Tatum, ...

NBA - Houston-Memphis 112-94 : James Harden segna altri 57 punti e supera Kobe Bryant : James Harden non aveva davvero tempo da perdere contro i Memphis Grizzlies. Reduce dalla sconfitta di Orlando dove aveva tirato 1/17 da tre, al "Barba" sono bastati poco più di 34 minuti per ...

NBA - Kobe Bryant - la famiglia si allarga : in arrivo la quarta 'Mambacita' : Anno nuovo, vita nuova. Almeno nel caso di Kobe Bryant, che nel post pubblicato su Instagram per augurare un buon 2019 ai suoi follower ha comunicato che sua moglie Vanessa è in dolce attesa: "Siamo ...

NBA - Kevin Durant : "Il basket è arte : MJ e Kobe due geni come Einstein e Beethoven" : Sono i talenti, gli atleti e le menti migliori del mondo intero: solo perché quello che fanno è giocare a pallacanestro, solo perché sono sportivi, la gente non gli dà il giusto peso. Ma loro sono ...

NBA - Kobe Bryant : 'Lakers presto campioni - a breve rideremo dei 'tifosi' degli Warriors' : Tutta la aspettavano , anche quelli che non necessariamente ne sentivano il bisogno, e la benedizione di Kobe Bryant è finalmente arrivata. Il n°24 dei Lakers ha raccontato allo Staples Center - ...