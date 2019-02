NBA | James Harden show Denver cade a Detroit | Milwaukee vince a Brooklyn

Risultati NBA – James Harden ne fa 44 - asfaltati i Suns : ko casalingo per Pelicans - Nets e Wizards : James Harden show, i Rockets asfaltano i Suns: bene anche Kings, Pistons e Hawks Nella notte sei sono stati i match andati in scena sui parquet oltreoceano e validi per la regoular season NBA. Mentre il mercato impazza, a mettere in mostra tra tutti le sue qualità da trascinatore della propria squadra è senza dubbio James Harden. Il campione di Houston mette a segno, nella sfida vinta contro i Suns, ben 44 punti, oscurando le prestazioni ...

NBA – LeBron James fa chiarezza : “amicizia con Irving? Tutto risolto - lo amo!” : LeBron James fa chiarezza sull’amicizia con Kyrie Irving dopo l’addio ai Cavs: la telefonata chiarificatrice ha funzionato, i due sono tornati in buoni rapporti Nelle scorse settimane, Kyrie Irving ha svelato alla stampa di aver chiamato LeBron James per una telefonata chiarificatrice in merito al loro rapporto, ‘interrotto’ dopo l’addio ai Cleveland Cavaliers per passare ai Boston Celtics. Telefonata nella ...

Super Bowl noioso - LeBron James su Twitter : 'Dove sono le notizie di mercato NBA?' : ... segno che la noia per il Super Bowl numero 53 della storia era condivisa da molti in giro per il mondo. Le implicazioni del messaggio di James su Twitter A una prima vista sembrerebbe un normale ...

All-Star Game NBA 2019 – Mike Malone allenerà il ‘Team LeBron James’ : beffato Steve Kerr : Dopo la nomina di coach Budenholzer come allenatore del ‘Team Giannis Antetokounmpo’, arriva anche l’ufficialità della guida del ‘Team LeBron James’: Mike Malone sulla panchina della squadra del ‘Re’ Dopo la sfida tra Bucks e Raptors, vinta da coach Budenholzer, divantato allenatore del ‘Team Giannis Antetokounmpo’ grazie al miglior record della Conference, si aspettava soltanto di ...

NBA - All-Star Game : Michael Malone sarà l'allenatore della squadra di LeBron James : "Immagino si stia chiedendo come va la gara tra Denver e Minnesota coach…", domanda Anthony Slater di The Athletic in conferenza stampa a Steve Kerr dopo la vittoria contro i Lakers. "Certo, qual è il ...

NBA - i premi di gennaio : Joel Embiid e James Harden protagonisti : ROMA - Non poteva che essere James Harden il miglior giocatore della Western Conference del mese di gennaio. 43.6 punti di media, 8.7 rimbalzi e 7.6 assist, dai tempi di Wilt Chamberlain non si ...

NBA : Belinelli guida gli Spurs contro New Orleans - James non c'è e Lakers ko : Quinta vittoria consecutiva per i San Antonio Spurs che, grazie ai 17 punti di un ispirato Marco Belinelli, superano 113-108 New Orleans. Dopo i 40 minuti nel derby contro i Clippers, LeBron James ...

Risultati NBA – LeBron James a riposo - Lakers sopraffatti da Golden State : il solito Harden fa sognare Houston : Dopo le fatiche con i Clippers, coach Walton non rischia James nel match con i Warriors, che si impongono 115-101. Vittorie per Rockets e Spurs La lunga battaglia nel derby con i Clippers ha lasciato il segno, così i Lakers hanno deciso di non rischiare LeBron James nel match con Golden State. Inutile mettere a rischio l’incolumità del proprio miglior giocatore avrà pensato coach Walton, considerando anche la forza di un avversario ...

NBA : James Harden mantiene il record - ma Houston perde a Denver : Denver Nuggets-Houston Rockets 136-122 Nikola Jokic banchetta a modo suo sotto canestro contro Houston e continua a spiegare al mondo perché la sua prima convocazione all'All-Star Game sia strameritata. Il lungo serbo chiude con 31 punti, 13 rimbalzi e nove assist una partita in cui la tripla doppia sarebbe stata soltanto la ...

NBA - LeBron James torna in campo e i Lakers vincono il derby all'overtime : L.A. Clippers-Los Angeles Lakers 120-123 OT I Lakers, che hanno tenuto nascosta l'evoluzione dell'infortunio di LeBron James per 40 giorni, non potevano che chiudere con un colpo di scena la saga che ...

Risultati NBA – LeBron James torna e trascina i Lakers nel derby - un super Curry non basta a Golden State : I quarantuno punti segnati da Curry non bastano ai Warriors per evitare la sconfitta contro Philadelphia, che sorride grazie alla coppia Embiid-Simmons. Spettacolo nel derby di Los Angeles, vinto dai Lakers grazie al ritorno di James Quaranta giorni di stop, diciassette partite giocate senza il proprio giocatore migliore. A sorpresa, LeBron James torna in campo proprio nel derby di Los Angeles, trascinando i Lakers alla vittoria contro i ...

NBA - Los Angeles Lakers ancora senza LeBron James : niente derby coi Clippers : TORINO - Il rientro di LeBron James è sempre più un'incognita. Il numero 23 dei Los Angeles Lakers è assente dal 26 dicembre, dalla sfida contro i Golden State Warriors : ha saltato finora 17 partite, ...