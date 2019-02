NBA – Clamoroso! I Lakers si chiamano fuori | interrotta la trattativa con i Pelicans per

sportfair

: RT @Gazzetta_NBA: Clamoroso, Porzingis via da New York: finisce a Dallas con Doncic - marcm1969 : RT @Gazzetta_NBA: Clamoroso, Porzingis via da New York: finisce a Dallas con Doncic - FrancescoPioppi : Madre Natura con Cauley-Stein non ha badato a spese. Atleta clamoroso #NBA - thesaint1977 : Ogni sera aggiunge una perla, sempre più clamoroso! #rookie #NBA -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Isparano alto chiedendo 8 scelte al Draft e un pacchetto comprendente diversi giovani prospetti per Anthony Davis: ilasciano, ma potrebbe non essere finita Alle 21 italiane di giovedì notte scoccherà la trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA potranno completare gli ultimi scambi in vista del finale di stagione. La principalea tenere banco nel panorama NBA è quella riguardante il trasferimento di Anthony Davis che, nei giorni scorsi, ha annunciato di voler dare l’addio ai. Destinazione preferita? Los Angeles, spondaLa palla passa alle due franchigie, sedute al tavolo delle trattative, per un colloquio tutt’altro che facile. Iinfatti, nonostante la volontà del giocatore sbandierata ai 4 venti, sanno di poter aspettare l’estate senza perdere il giocatore, dunque vogliono trattare alle loro ...