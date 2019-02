Nba | Belinelli | solo applausi dai Kings Ma San Antonio si arrende

Nba - Sacramento-San Antonio 127-112 : i Kings continuano a correre - 7 punti per Belinelli : Per la corsa all'ottavo posto non dimenticatevi dei Sacramento Kings. Era da più di un decennio che la squadra californiana non arrivava così lontana nella stagione con un record positivo, ottenuto ...

Nba : i Kings stendono gli Spurs di Belinelli - Harden show contro Phoenix : Qualcuno provi a fermare Harden , se ci riesce. Il 'Barba' mette in scena il solito show, infila altri 44 punti e Houston stende Phoenix 118-110. Brutto ko per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli , ...

Nba 2019 - i risultati della notte (5 febbraio) : Harden e Antetokounmpo trascinano Rockets e Bucks - cadono Nuggets e gli Spurs di Belinelli : Sei match giocati nella nottata NBA e risultati importanti, con alcune conferme e altre cadute sorprendenti. Nella Eastern Conference i Milwaukee Bucks hanno ribadito la loro prima posizione, passando in scioltezza in casa dei Brooklyn Nets, mentre tornano al successo Indiana Pacers e Atlanta Hawks. Ad Ovest, invece, vanno registrati i ko di Denver Nuggets e San Antonio Spurs a Sacramento, mentre il solito James Harden guida i Rockets al ...

Nba : Belinelli guida gli Spurs contro New Orleans - James non c'è e Lakers ko : Quinta vittoria consecutiva per i San Antonio Spurs che, grazie ai 17 punti di un ispirato Marco Belinelli, superano 113-108 New Orleans. Dopo i 40 minuti nel derby contro i Clippers, LeBron James ...

Nba 2019 - i risultati della notte (3 Febbraio) : vittorie per Golden State - Denver e Milwaukee. Belinelli protagonista - Harden e Doncic trascinatori di Houston e Dallas : Undici partite nella notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli e l’azzurro è stato protagonista nella vittoria dei San Antonio Spurs in casa contro i New Orleans Pelicans per 113-108. Buona prestazione del nativo di San Giovanni in Persiceto che ha messo a referto 17 punti (7/10 dal campo), risultando il secondo miglior marcatore della squadra dietro al solo LaMarcus Aldridge, autore di 25 punti e 14 rimbalzi. In campo tantissime big e ...

Nba - San Antonio-New Orleans 113-108 : pipistrello portafortuna - 17 punti per Belinelli : San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans 113-108 Un'altra partita interna, un'altra invasione di pipistrelli, e un'altra vittoria per i San Antonio Spurs. Dopo aver già seguito questo copione contro i ...

Nba : Belinelli e San Antonio vincono ancora - perde Houston : Sette le partite disputate nella notte Nba, con un solo italiano in campo. Con 17 punti, 5 assist, 4/7 da tre punti in 26 minuti di gioco, Marco Belinelli è uno dei protagonisti nella sofferta ...

Nba - Houston e Lakers ko. 17 punti per Belinelli e vittoria San Antonio Spurs : TORINO - Nella notte NBA i San Antonio Spurs di Marco Belinelli vincono sulla sirena contro Phoenix , agli Houston Rockets non basta la solita partita da oltre 30 punti di James Harden per battere i ...

Nba - San Antonio-Phoenix 126-124 : il buzzer beater di Gay spegne i Suns - 17 per Belinelli : San Antonio Spurs-Phoenix Suns 126-124 Come ai bei vecchi tempi di Memphis, Rudy Gay ha dato un saggio delle sue qualità con il pallone tra le mani quando c'è da decidere la partita. A farne le spese ...

Nba - Harden implacabile : 40 punti ai Magic. Spurs e Belinelli ok - stop per i Bucks : SAN ANTONIO, USA, - Marco Belinelli partecipa alla festa degli Spurs : 13 punti nella notte NBA per l'azzurro. James Harden solito protagonista con 40 punti rifilati agli Orlando Magic . La striscia ...

Nba 2019 - i risultati della notte (28 Gennaio) : OKC batte Milwaukee - vince Belinelli - un super Doncic non basta a Dallas : Sono nove le partite della notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli ed i suoi San Antonio Spurs hanno superato in casa gli Washington Wizards per 132-119 in un match che ha vissuto di parziali e controparziali per tre quarti, fino al +13 con cui la squadra di coach Popovich è entrata nell’ultimo periodo. Per l’azzurro ci sono 13 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 24 minuti di gioco, uscendo dalla panchina. Il migliore per gli Spurs ...

Basket - Nba : Golden State fa 10 in fila - gli Spurs di Belinelli superano i Pelicans : L'urlo dei Warriors terrorizza la Nba . Decima vittoria in fila per Golden State, che supera Boston all'overtime 115-111 grazie ai 33 punti di Durant. Tutto facile per gli Spurs di Marco Belinelli , 8 ...

Risultati Nba – James Harden immenso - 61 punti e vittoria ai Rockets! Gallinari ancora assente - Belinelli ko : James Harden stratosferico: il cestista americano regala spettacolo puro con i suoi 61 punti, tutti i Risultati delle partite NBA della notte Un’ondata di sfide di NBA nella notte italiana: la palla a spicchi americana ha regalato tanto spettacolo con tutte le partite che si sono disputate. Ad aprire le danze è stato il match tra Indiana Pacers e Toronto Raptors, vinto dai padroni di casa per 110-106. Bene anche i Boston Celtics, che ...

Nba 2019 - i risultati della notte (24 Gennaio) : ritorno con sconfitta per Belinelli a Philadelphia. Career high per James Harden : Sono dieci le partite della notte NBA. ritorno con sconfitta per Marco Belinelli a Philadelphia. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati sconfitti per 122-120 dai Sixers al termine di un match equilibrato e che si è deciso solamente nell’ultimo minuto. Gli Spurs sono stati avanti anche di otto punti a due minuti dalla fine, prima di subire la rimonta di Philadelphia: canestro di Simmons, tripla di Shamet e poi soprattutto il gioco da ...