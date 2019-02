Nayib Bukele vince le elezioni presidenziali in El Salvador

Nayib Bukele - il mago della rete - nuovo presidente del Salvador : L'ex sindaco di San Salvador Nayib Bukele ha vinto al primo turno le elezioni presidenziali del più piccolo stato del centro America ottenendo, al momento in cui scriviamo, il 53,75 per cento dei voti. A distanza, col 31,56 per cento, lo seguono Carlos Calleja, imprenditore della più grande catena di supermercati, dell'Alianza por un Nuevo País, la cui anima era la formazione di destra Arena; e il rappresentante del FMLN ...