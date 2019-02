Nauticsud – A Napoli la prima side e-bike al mondo firmata Bad Bike

sportfair

: 9-17 Febbraio #NauticSud. Sei un Operatore del settore Nautico? Vieni a Napoli per la #Fiera? Sul nostro sito scopr… - LeChemineehotel : 9-17 Febbraio #NauticSud. Sei un Operatore del settore Nautico? Vieni a Napoli per la #Fiera? Sul nostro sito scopr… - Quasimezzogiorn : #Napoli, presentata la quarantaseiesima edizione del #Nauticsud - TecnosealAnodes : #TecnosealNews Suzuki Italia Marine ha annunciato la sua partecipazione al 46° Nauticsud Salone Internazionale del… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Badporta le biciclette elettriche a2019. Tra le novità, lae-al: Beach Vintage Tra barche di lusso, gozzi e gommoni, quest’anno al, salone internazionale della nautica in programma a, presso la Mostra d’Oltremare, dal 9 al 17 febbraio 2019, ci sarà spazio anche per le biciclette elettriche. Merito di Bad, azienda italiana presente dal 2010 sul mercato delle e-, che esporrà presso il Padiglione 4 – stand 453, portando in fiera tutti i suoi modelli di riferimento.L’azienda italiana, seppur relativamente giovane, si è da subito imposta all’attenzione degli operatori, del pubblico e della stampa specializzata con modelli rivoluzionari e unici al, capaci di combinare la creatività del Made in Italy con i saperi artigianali, un rigore costruttivo e la massima cura dei dettagli. Oggi Badè un marchio ...