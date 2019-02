Napoli | al via il dopo Hamsik tra campo e mercato

Napoli - Hamsik rompe il silenzio : «Vado via tra domani e dopodomani» : Presente anche oggi a Castel volturno per l'allenamento, ma Marek Hamsik ha già preparato tutto, i biglietti aerei e le valigie chiuse, pronte per un viaggio intercontinentale che lo...

Napoli - De Laurentiis conferma : “Hamsik ha chiesto di andare via” - poi tira le orecchie ai tifosi azzurri : “Volete sapere tutti cosa accadra’ con Marek, ma non parleremo di lui. Non c’e’ nulla da dire per quanto riguarda il futuro di Hamsik. Ora si parla del Trentino, poi tra 3-4-5 giorni parleremo di Hamsik”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa: “voi incrociate sempre le notizie, dicendo cose inesatte, ma io mi diverto”. Comunque, “Hamsik ...

Napoli - papà di due figli si uccide lanciandosi dal ponte dei suicidi di via Castellino : Tragedia in via Pietro Castellino. Poco prima dell'alba un 40enne sposato e padre di due figli si è lanciato nel vuoto dal ponte dei suicidi. Ricoverato in ospedale è deceduto poco fa.

Napoli - la svolta di piazza del Plebiscito : via libera dal Tar - ripartono i lavori del metrò : svolta sulle griglie della metropolitana linea 6 a piazza del Plebiscito. Con sentenza depositata questa mattina, in tempi record, il Tar ha accolto il ricorso del Comune. Possono ripartire i lavori.

Napoli - ecco perché Hamsik va via ma Ancelotti ora ha gli uomini contati : Le voci, ormai, si rincorrevano da qualche mese, ma nessuno a Napoli voleva crederci. Marek Hamsik e la Cina, a Dalian, città dell?estremo Oriente che affaccia su un mare diverso da...

Napoli - Ponticelli : Investe uno scooter e scappa via. E' stato bloccato e arrestato : L'incidente è avvenuto in via Alessandro Volta, nei pressi di un incrocio, in direzione Ponticelli, un uomo alla guida di uno scooter si è visto arrivare addosso una utilitaria. La dinamica è in corso ...

Napoli - Ancelotti conferma l’addio di Hamsik : “trattativa in corso - Marek ha il desiderio di andare via” : Nel post partita, l’allenatore azzurro ha rivelato l’esistenza di una trattativa tra il Napoli e il Dalian per la cessione di Hamsik La vittoria ottenuta contro la Sampdoria è passata immediatamente in secondo piano, in casa Napoli infatti tiene banco l’imminente addio di Marek Hamsik. Carlo Hermann / AFP Il centrocampista slovacco, partito titolare oggi nel match del San Paolo, ha giocato la sua ultima partita davanti ai ...

Napoli - nel centro di recupero per tartarughe marine : “Ne salviamo 35 all’anno. Tutte ferite a causa dell’uomo” : Gli esperti del centro di recupero tartarughe marine della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli l’hanno chiamata “Fortunella”. Lei è una tartaruga Caretta Caretta che aveva ingerito un cordone di un metro e mezzo, salvata da alcuni diportisti che qualche settimana fa l’hanno trovata poco distante da Capo Miseno, a nord di Napoli. L’animale era rimasto intrappolato in una lenza molto doppia che non gli consentiva ...

Napoli - colpo grosso al Bar Moccia : 'Posillipo abbandonato - andiamo via' : 'Rabbia e delusione fanno venire voglia di andare via da qui'. Donato Balzerano, direttore dello storico Bar Moccia, lancia parole dure sullo 'stato di abbandono di Posillipo'. Lo sfogo del 53enne ...

Napoli - il patto di via Marina : lavori scandalo - tutti gli indagati : Un 'patto', tanto per usare un concetto agli atti, un accordo sotto banco per veicolare appalti e ottenere lo sblocco dei finanziamenti. È il punto cruciale delle indagini su via Marina, vicenda ...

Diretta/ Milan Napoli - risultato 0-0 - streaming video Rai : formazioni ufficiali - via! : Diretta Milan Napoli, streaming video Rai: quarti di finale di Coppa Italia a San Siro, anche questo turno viene disputato in gara secca.

Milan-Napoli alle 20.45 La Diretta Al via i quarti di Coppa Italia : I quarti di finale di Coppa Italia si aprono alle 20.45 a San Siro con la sfida tra Milan e Napoli. I rossoneri, che sono approdati tra le prime otto della competizione dopo la sofferta vittoria di ...

Riforma Orlando su riti alternativi - gip Napoli respinse giudizio abbreviato ma Corte d’assise gli restituisce atti : Ci potrebbe essere un bug nella Riforma Orlando che ha anche modificato alcuni aspetti dell’accesso ai riti alternativi – giudizio immediato, giudizio abbreviato e patteggiamento – e da ieri un’ordinanza della III sezione della Corte d’assise di Napoli fa giurisprudenza, risolve l’incertezza, incoraggia l’uso del giudizio abbreviato e dà ragione alla tesi di due avvocati, Giovanni Annunziata e Carlo Ercolino. Sono i difensori di Pietro Polverino ...