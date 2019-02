Mourinho patteggia con il fisco spagnolo | condanna a un anno di carcere e ammenda per

Mourinho patteggia un anno con il fisco spagnolo : ROMA - Dopo i guai con il fisco spagnolo, Josè Mourinho ha patteggiato un anno di prigione, con la condizionale, per evasione fiscale. I fatti risalgono al 2011-12, quando lo Special One era ancora l'...

L'ex tecnico del Manchester United, José Mourinho, ha patteggiato con il fisco spagnolo la condanna a un anno di carcere (che non sconterà vista l'assenza di precedenti penali) e al pagamento di una multa di circa 2 milioni di euro.