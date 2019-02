Motocross | Cairoli non è mai sazio | Lavoro per battere Herlings e non penso al

Motocross - Internazionali d’Italia 2019 : Cairoli concede il bis a Ottobiano. Herlings assente rischia di saltare l’esordio mondiale : E’ un Antonio Cairoli on fire quello di questa prima parte di stagione, in preparazione all’esordio del mondiale 2019 di MxGP programmato il 3 marzo in Argentina. Il centauro siciliano, in sella alla sua KTM, ha concesso il bis nel circuito degli Internazionali d’Italia 2019 di Motocross. Dopo aver fatto terra di conquista sulla sabbia di Riola Sardo, Tony si è imposto anche ad Ottobiano, precedendo di 3″463 il francese ...