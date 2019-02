MONDIALI SCI | Risultati | calendario e medagliere | ecco la guida completa ai Mondiali di

MONDIALI SCI 2019 - Sofia Goggia : 'Non mi aspettavo il podio in SuperG - sono felice' : Sofia Goggia si gode la medaglia d'argento nel SuperG ai Mondiali di Are a soli due centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin. L'azzurra, reduce da una frattura al malleolo che l'ha costretta a ...

Sci alpino - MONDIALI 2019 : esordio per gli uomini. Paris e Innerhofer a caccia di una medaglia in superG : I Mondiali di sci alpino si sono aperti con la vittoria di Mikaela Shiffrin nel superG femminile e domani sarà il giorno dell’esordio degli uomini in quel di Are. In programma c’è sempre un superGigante, gara dal pronostico apertissimo e con tanti atleti che possono ambire alla vittoria. In stagione ci sono stati finora cinque vincitori diversi, a dimostrazione del grande equilibrio in questa specialità. Una situazione che viene ...

Sci alpino - MONDIALI 2019. Italia verso il superG - Dominik Paris : “Pista bella - spero di partire in cima”. Innerhofer : “Neve veloce” : Giornata di vigilia per l’Italia in vista del superG maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, gli azzurri saranno protagonisti ad Are (Svezia) nella gara che aprirà la rassegna iridata anche per gli uomini. I ragazzi sono galvanizzati dall’argento conquistato da Sofia Goggia e il morale è molto elevato, il nostro quartetto si presenterà al cancelletto di partenza con grandi motivazioni: Dominik Paris è reduce dalle vittorie in ...

MONDIALI SCI 2019 – Lindsey Vonn ironica nonostante la caduta nel SuperG di Are : il post social della statunitense : Le parole di Lindsey Vonn dopo la terribile caduta di oggi nel SuperG femminile dei Mondiali di sci di Are 2019 “Se le avversità ti rendono più forte, io a questo punto penso di essere Hulk…“. Lo scrive su twitter la sciatrice statunitense Lindsey Vonn dopo la caduta subita oggi in super-g nella gara di apertura dei Mondiali di Are. Nelle scorse settimane la Vonn aveva annunciato il ritiro alla fine della rassegna ...

Sci alpino - Pagelle SuperG MONDIALI 2019 : Sofia Goggia - argento da fenomeno. Shiffrin fuoriclasse - grande Italia : Oggi si è disputato il SuperG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) è incominciata la rassegna iridata e l’Italia festeggia la bella medaglia d’argento conquistata da Sofia Goggia alle spalle di Mikaela Shiffrin. Di seguito le Pagelle delle azzurre e delle atlete che si sono messe maggiormente in luce. MIKAELA Shiffrin: 10. Siamo al cospetto di un vero e proprio prodigio, la dominatrice incontrastata del Circo ...

Sci alpino - tutte le medaglie dell’Italia ai MONDIALI : Sofia Goggia ci porta a quota 68 : L’Italia ha ritoccato il suo medagliere ai Mondiali di sci alpino, Sofia Goggia ha infatti conquistato una pesantissima medaglia in superG ad Are e ha aumentato il numero di sigilli della nostra Nazionale nella rassegna iridata. La prima edizione si disputò nel 1931 a Murren e fino al 1937 venne organizzata ogni anno, dopo lo stop dovuto alla Seconda Guerra Mondiale si ripartì dal 1948 con cadenza biennale e fino a Lake Placid 1980 le ...

Sci alpino - MONDIALI 2019. Nadia Fanchini : “Ho dato l’anima - per la terza volta vicina al podio”. Marsaglia : “Un po’ d’amaro in bocca” : Non solo l’argento di Sofia Goggia nel superG che ha aperto i Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). L’Italia è infatti stata assoluta protagonista nella prova veloce in terra scandinava e la gara di squadra è stata davvero fantastica: oltre al sigillo della bergamasca, infatti, il tricolore ha brillato anche grazie a Nadia Fanchini e a Francesca Marsaglia che si possono rallegrare rispettivamente con il quinto e il settimo ...

MONDIALI SCI 2019 – Le sensazioni delle azzurre dopo il SuperG - un pizzico di delusione per Marsaglia : Le sciatrici azzurre hanno commentato l’esito del SuperG di Are, che ha regalato la medaglia d’argento a Sofia Goggia Prima gara e prima medaglia per l’Italia ai campionati del mondo di sci alpino di Are. E’ d’argento e la conquista Sofia Goggia nel SuperG. La campionessa olimpica di discesa libera completa la sua prova con il tempo di 1’04″91 cedendo per soli due centesimi alla statunitense ...

Sci alpino - MONDIALI 2019. Mikaela Shiffrin dopo l’oro : “Una gara incredibile - sono troppo contenta : non pensavo di vincere in velocità” : Mikaela Shiffrin ha vinto il superG dei Mondiali 2019 di sci alpino, la statunitense ha trionfato sulla pista di Are (Svezia) e ha festeggiato una fantastica medaglia d’oro, la sua prima in velocità dopo aver messo tre sigilli consecutivi in slalom. La dominatrice della Coppa del Mondo si è imposta con appena due centesimi di vantaggio nei confronti di Sofia Goggia ed è così salita sul gradino più alto del podio, un trionfo da vera ...

Mikaela Shiffrin ha vinto il supergigante di Åre - prima gara dei MONDIALI di sci - davanti a Sofia Goggia : La sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto il supergigante femminile di Åre, prima gara dei Mondiali di sci 2019. Shiffrin ha preceduto l’italiana Sofia Goggia di soli due centesimi al traguardo. Al terzo posto si è piazzata la svizzera Corinne Suter, distanziata

