' Mio marito con la Lega? Il matrimonio era già finito' | Kyenge

Kyenge : "Mio marito al voto con la Lega? Il nostro matrimonio è finito..." : A casa Kyenge le acque sono parecchio agitate. Il marito dell'ex ministro infatti proprio ieri non ha negato la volontà di candidarsi con la Lega. 'Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, ...

'Mio marito è un petomane' : sposa ottiene il divorzio/ Richiesta accolta per meteorismo coniuge : giusta causa : 'Mio marito è un petomane': sposa ottiene il divorzio. Egitto, accolta la Richiesta di una 26enne che si lamentava per il meteorismo del coniuge

Domenica Live - Delia Duran : "Il Mio ex marito mi ha picchiata" la replica : "I suoi lividi sono finti" (VIDEO) : Puntata complicata a Domenica Live. Barbara d'Urso - che oggi ha risposto per le rime al concorrente di Saranno Isolani John Vitale per le offese scritte sui social network - ha ospitato la nuova fidanzata di Alex Belli, Delia Duran.La modella è in studio per denunciare delle presunte violenze che il suo ex marito avrebbe commesso su di lei. sono state mostrate alcune forti immagini in cui Delia e l'uomo litigano furiosamente, lei vuole ...

Patrizia Pellegrino ho saputo del tradimento di Mio marito dai giornali : Patrizia Pellegrino, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” ha parlato di come ha scoperto del tradimento dell’ex marito Stefano Todini. Patrizia infatti è venuto a sapere tutto dai giornali: “Il direttore di un giornale mi chiamò per dirmi che aveva le foto, io gli chiesi di darmi il tempo di chiarire con mio marito”.“Il direttore mi disse che le avrebbe rifiutate ma che la settimana successiva sarebbero state su un’altra copertina. ...

Marco Bocci malattia - Laura Chiatti : “Ho rinunciato a un film per Mio marito” : Laura Chiatti parla della malattia del marito Marco Bocci Il 2018 non è stato un anno facile per Marco Bocci e Laura Chiatti. La scorsa primavera l’attore è stato colpito da un herpes che si è esteso al cervello ed è stato ricoverato d’urgenza. La moglie è stata accanto a Bocci giorno e notte, rinunciando […] L'articolo Marco Bocci malattia, Laura Chiatti: “Ho rinunciato a un film per mio marito” proviene da Gossip ...

Che tempo che fa - Oiretta Berti con le sopracciglia tatuate : 'Mio marito...' - la reazione furiosa : Orietta Berti , ormai ospite fisso di Che tempo che fa , durante l'ultima puntata del programma andata in onda domenica sera ha ammesso di essere ricorsa a un piccolo aiutino: si è fatta tatuare le ...

Che tempo che fa - Oiretta Berti con le sopracciglia tatuate : "Mio marito..." - la reazione furiosa : Orietta Berti, ormai ospite fisso di Che tempo che fa, durante l’ultima puntata del programma andata in onda domenica sera ha ammesso di essere ricorsa a un piccolo aiutino: si è fatta tatuare le sopracciglia. La cantante ha raccontato che il marito Osvaldo però non l’ha presa molto bene: “Voleva am

FEDERICO BALZARETTI - MARITO DI ELEONORA ABBAGNATO/ Dichiarazione d'amore a Domenica In : "Sempre nel Mio cuore" : FEDERICO BALZARETTI, MARITO di ELEONORA ABBAGNATO, le fa una Dichiarazione d'amore a Domenica In: "Sempre nel mio cuore, ti amo alla follia"

Martina Colombari rivela : “Perquisisco Mio figlio e controllo il cellulare di Mio marito. Fidarsi è bene non fidarsi è meglio” : “Ogni tanto a mio figlio gli svuoto le tasche, gli controllo lo zaino, faccio la perquisa, come la chiama lui“. A dirlo è Martina Colombari che intervenendo ai Lunatici su Radio2 ha raccontato alcuni episodi della sua vita quotidiana con il figlio Achille e il marito Billy Costacurta. D’altra parte Martina aveva esordito come attrice televisiva proprio nella serie tv Carabinieri e ora sembra esserle rimasto qualcosa di quel ...

Assalto in villa - notte da incubo : "Io e Mio marito immobilizzati - hanno rubato tutto" : La polizia trapanese sta indagando su un violento raid ad opera di quattro uomini, avvenuto a Erice nella villetta di due...

Tara di U&D precisa : 'Mio marito è stato un co*****e - ma non mi ha tradita fisicamente' : Dopo il messaggio che ha pubblicato Cristian Gallella su Instagram, è toccato a Tara Gabrieletto difendere il suo matrimonio sui social network; attraverso qualche video che ha caricato nelle "Stories", la ragazza ha provato a fare chiarezza sul gossip che ha lanciato Deianira su suo marito. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato lo scambio di sms che c'è stato tra la sua dolce metà e un'ex pornostar, ma ha precisato di non essere ...

"L'Austerity ha ucciso Mio marito. Juncker si è pentito? Le sue scuse arrivano tardi" : Non mi intendo di politica internazionale e immagino che, dietro questa crisi, ci siano diversi responsabili. Per quello che ho vissuto sulla mia pelle, quelle scuse im sembrano tardive. L'...

Irene Montero - moglie di Pablo Iglesias : "Congedi di paternità e maternità siano uguali. Io e Mio marito vogliamo dare l'esempio" : "Da sempre la cura è a carico delle donne in opposizione alla loro carriera. Ciò ha a che vedere con una disuguaglianza strutturale di genere ove le donne sono perdenti. Una delle misure più importanti per avanzare nell'eguaglianza è che i permessi per maternità e paternità siano uguali, intrasferibili e remunerati al 100%, consentendo a uomini e donne di accudire i figli nella stessa misura". Lo dice, ...

Battisti - l’ira di Carla Bruni : «Mio marito Sarkozy non lo ha mai protetto - io nemmeno lo conosco» : Nei giorni scorsi, dopo la cattura di Cesare Battisti in Bolivia, si è parlato di Nicolas Sarkozy, della moglie Carla Bruni e delle presunte coperture e protezioni in Francia per l’ex terrorista. Oggi, in un colloquio con il quotidiano La Stampa, l’ex premiere dame smentisce categoricamente di aver difeso Battisti: «Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di mettere la parola fine alle menzogne sull’immaginario rapporto, o ...