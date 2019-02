Milano Rocks – Il 30 e il 31 agosto ritorna il festival più cool dell’estate | info

sportfair

: e in tutto questo vado già al concerto di florence a bologna. a saperlo prima mi sarei fatta direttamente tutto il… - fravsh : e in tutto questo vado già al concerto di florence a bologna. a saperlo prima mi sarei fatta direttamente tutto il… - snickethan : Il day 2 del Milano rocks ci sono i TØP guardate come ve lo sto dicendo - Stupid_sunrise : Ve lo sto dicendo. I Twenty One Pilots non verranno al Milano Rocks. Se ne spunteranno a sorpresa a Pizzo Calabro c… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Il prossimi 30 e 31, il festiva piùdell’estate: presso MINDInnovation District AREA EXPO si esibiranno Florence+The Machine e The 1975uno deipiù attesi eper portare una ‘ventata d’aria fresca’ nell’estate italiana,. Quest’anno due gli appuntamenti confermati per ilprodotto da Live Nation Italia: venerdì 30 e sabato 312019 presso MINDInnovation District AREA EXPO. L’area dove avranno luogo i concerti è la stessa che aveva ospitato l’anno scorso la prima edizione.Gli artisti che si esibiranno quest’anno saranno come sempre di altissimo livello: annunciati, infatti, per la prima giornata di venerdì 30FLORENCE + THE MACHINE e THE 1975.I biglietti per la prima giornata saranno disponibili per l’acquisto in anteprima sull’APP ufficiale dia partire ...