Milano : inaugurato primo checkpoint per prevenzione dell’Hiv (2) : (AdnKronos) - "Milano è purtroppo la città con più casi di contagio da HIV in Italia - afferma l’assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino -. Per questo motivo l’Amministrazione ha deciso di schierarsi in prima fila per combattere il fenomeno, attraverso l’adesione al progetto Fast Tr

CarNext - Inaugurato il Delivery Store a Milano : Dal 19 gennaio, per quattro sabati consecutivi, CarNext.com, marchio di LeasePlan Italia dedicato alla commercializzazione di veicoli usati apre le porte del suo nuovo Store di Via Cassinis a Milano, con una serie di attività e un concorso che metterà in palio una Nissan Qashqai del suo parco di auto usate e garantite. Nei 4 giorni si susseguiranno eventi a tema food, beauty, gaming e fai-da-te. Su 3 dei 5 piani del CarNext.com Delivery Store ...

Milano - inaugurato il nuovo centro accoglienza per senzatetto. FOTO : Milano, inaugurato il nuovo centro accoglienza per senzatetto. FOTO La struttura, di proprietà del Comune, è gestita da Fondazione Progetto Arca e ospiterà 25 persone senza dimora. LA FOTOGALLERY Parole chiave:

Air Italy - inaugurato il Milano-Delhi : Primo volo diretto Air Italy Milano Malpensa-Delhi con Airbus A330-200. E' la quarta nuova destinazione intercontinentale della seconda compagnia aerea italiana nel 2018, dopo il lancio dei voli su ...

NBA ed Epi SRL - inaugurato a Milano il primo store in Europa : La passione per l’NBA, la principale lega professionistica di basket negli Stati Uniti, accomuna anche numerosi italiani, grazie anche alla presenza di diversi italiani che militano in quel campionato, Danilo Gallinari e Marco Belinelli su tutti. Poter contare su un vero e proprio NBA store, il primo in Europa a Milano, non potrà che essere […] L'articolo NBA ed Epi SRL, inaugurato a Milano il primo store in Europa è stato realizzato ...

Basket - inaugurato l’NBA store di Milano : unico negozio ufficiale in Europa : NBA store aperto da oggi a Milano, si tratta del primo negozio in Europa del noto campionato (e marchio) cestistico americano Basket, inaugurato oggi il primo NBA store in Europa, aperto nella ‘nostra’ Milano all’interno della Galleria Passarella, a pochi passi da Piazza San Babila. Una folla di appassionati del mondo del Basket americano, ha atteso con ansia per anni questo momento e si è riversata nei pressi di Piazza ...