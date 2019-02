Migranti | la denuncia di Sea Watch | ' Pronti a ripartire | ma governo fa ostruzionismo'

Permessi di soggiorno falsi - denunciato un avvocato : "Truffava i Migranti" : denunciato e sospeso dalla professione per sei mesi un avvocato tarantino: gli agenti della Squadra Mobile hanno recuperato...

L'accordo Italia-Libia sui Migranti ha prodotto morti e violenze - denuncia Oxfam : Il tutto, mentre la rotta del Mediterraneo centrale si conferma la più pericolosa al mondo, con 937 morti e dispersi tra giugno e dicembre 2018 su un totale di 1.311 nell'intero anno e 143 vittime su ...

Migranti - la Sea Watch è in acque italiane. E Salvini vuole denunciare l’equipaggio : È ancorata a un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi. Il ministro degli Interni scrive ai Paesi Bassi. La replica olandese: non spetta a noi

La denuncia di Mediterranean Hope : altri 95 Migranti dispersi nel Mediterraneo : Fermare le navi delle ONG significa lasciare morire uomini, donne e bambini senza che ci siano testimoni a denunciarlo.» Autore Vittorio Barnetti Categoria Cronaca

Migranti - la denuncia di Alarm Phone : "Hanno detto loro che li avrebbero portati in Italia - non il Libia" : Ai Migranti salvati dal cargo Lady Sham sarebbe stato detto che li avrebbero portati in Italia. E' quanto scrive Alarm Phone in un tweet sostenendo di aver parlato con diverse persone a bordo della nave ferma davanti a Misurata."Affermano che gli è stato detto che lo sbarco sarebbe avvenuto in Italia", scrive la piattaforma sostenendo che la prospettiva di sbarcare in Libia è per i Migranti a bordo uno shock. "Siamo molto ...

Roma - brandine vuote nel dormitorio a Tiburtina. La denuncia : “Non fanno entrare i Migranti del Baobab” : “Siamo in una situazione emergenziale, i posti devono rimanere vuoti. Stiamo cercando di aiutare tutti”. A dirlo al telefono a una volontaria del centro Baobab è un’operatrice della Sala operativa sociale del Comune di Roma. Nella notte, alla stazione Tiburtina, “sulle 30 brandine disponibili, 24 sono rimaste vuote. Fuori, ci sono persone a cui non è stato permesso di entrare” ha denunciato un altro volontario. ...

Migranti : finti matrimoni per permesso di soggiorno - 11 denunciati (2) : (AdnKronos) - Lo scopo era far ottenere ai Migranti falsi sposi il permesso di soggiorno da utilizzare per spostarsi liberamente all’interno dell’Unione europea. A reclutare le donne consenzienti con cui organizzare i finti matrimoni era una coppia di coniugi di Campobello di Mazara, formata da un r

Migranti : finti matrimoni per permesso di soggiorno - 11 denunciati : Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - finti matrimoni tra Migranti tunisini e ragazze italiane per ottenere il permesso di soggiorno. A scoprirli è stata la Guardia di finanza di Mazara del Vallo (Trapani), che ha denunciato 11 persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sulla scia dell’oper