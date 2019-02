Miccichè : "Ma quale vacanza? Senza carte non si può andare in aula' : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) "Ma quale vacanza? Non c'è aula perché non sono ancora arrivate le carte per potere approvare il bilancio. Appena i documenti saranno pronti, si riprenderà la seduta da dove è stata sospesa per potere approvare i documenti contabili nei tempi previ