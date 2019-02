Mercato NBA – La strana storia dei Miami Heat | 7 mesi di trade provate… senza successo!

Mercato NBA – LaVar Ball tuona : “Lonzo via dai Lakers? Niente Pelicans - voglio vederlo ai Suns” : Lonzo Ball inserito nella trade per arrvare ad Anthony Davis: papà LaVar esclude il suo approdo a New Orleans, la destinazione preferita sarebbero i Suns I Los Angeles Lakers sembrano essersi decisi a dare una netta accelerata alla trade per arrivare ad Anthony Davis. L’offerta fatta ai Pelicans è davvero ghiotta, nonostante sia arrivata una controproposta in grado di mettere i losangelini con le spalle al muro. Come se non bastasse, ...

Mercato NBA - Anthony Davis-Lakers – Offerta shock di Los Angeles : la controproposta dei Pelicans è… folle! : I Pelicans rispediscono al mittente la maxi-Offerta dei Los Angeles Lakers per Anthony Davis: la controproposta di New Orleans mette alle strette la dirigenza losangelina Con soli 2 giorni allo scadere della trade deadline, le ultime trattative del Mercato NBA entrano nel vivo. I Lakers hanno deciso dunque di dare una netta accelerata all’affare Anthony Davis, proponendo un’Offerta davvero importante ai New Orleans Pelicans. Il ...

Mercato NBA – I Lakers dritti su Anthony Davis - l’ultima offerta di Los Angeles : Pelicans indecisi : Anthony Davis sempre più nel mirino dei Lakers, la squadra gialloviola alza l’offerta: sul piatto altri giocatori per i Pelicans A poche ore dalla fine del Mercato NBA s’infiamma la trattativa tra i Lakers ed i Pelicans per Anthony Davis. L’ambito centro, attualmente tra le fila della squadra di New Orleans, potrebbe approdare a Los Angeles, ma solo in cambio di un’offerta davvero irrinunciabile. Proprio per questo ...

Mercato NBA - Anthony Davis : i Lakers alzano l'offerta - ma New Orleans fa resistenza : ... si sono esposti molto più di quanto fatto in passato per Paul George e Kawhi Leonard, a dimostrazione di come Anthony Davis sia l'affare che non vogliono farsi sfuggire per nessuna ragione al mondo.

Mercato NBA - Anthony Davis a sorpresa : non ri-firmerebbe con i Celtics : Mercato NBA, Anthony Davis sembra allontanarsi sempre più dai Boston Celtics, franchigia che è nettamente indietro rispetto ai Lakers nella corsa al lungo Mercato NBA, Anthony Davis è di certo il cestista che sta facendo maggiormente discutere in queste ore. La sua volontà di lasciare i Pelicans ha scatenato voci e club pronti ad accaparrarselo, tra questi anche i Celtics che però non potranno metterlo sotto contratto in questa stagione a ...

Mercato NBA - obiettivi e trattative delle 30 squadre alla deadline : Mancano pochi giorni alla chiusura del Mercato degli scambi, prevista per giovedì 7 febbraio alle 21.00 italiane. Scopriamo obiettivi e trattative di tutte le trenta squadre prima della lunga rincorsa ...

Mercato NBA – Zion Williamson fa impazzire i fan dei Knicks : “che figata sarebbe giocare con Durant e Irving a NY?” : Zion Williamson continua a strizzare l’occhio ai Knicks e chiama Kevin Durant e Kyrie Irving a New York: i fan della franchigia newyorkese impazziscono “sarebbe fichissimo giocare con KD e Kyrie, ma qualunque sarà la squadra che mi drafterà io sarò pronto a giocare e lavorare duro”. Con queste parole Zion Williamson ha letteralmente fatto impazzire i fan dei New York Knicks. Il giovane prodotto di Duke, una fra le prime scelte al ...

Super Bowl noioso - LeBron James su Twitter : 'Dove sono le notizie di Mercato NBA?' : ... segno che la noia per il Super Bowl numero 53 della storia era condivisa da molti in giro per il mondo. Le implicazioni del messaggio di James su Twitter A una prima vista sembrerebbe un normale ...

Mercato NBA - il patron dei Knicks racconta la trade per Porzingis : “ecco come sono andate le cose” : Mercato NBA – Steve Mills, patron dei Knicks, ha parlato della trade che ha coinvolto Porzingis ed i Dallas Mavericks di Doncic Steve Mills, patron dei Knicks, ha spiegato i motivi della decisione di cedere Porzingis a Dallas. Una trade che è arrivata come un fulmine a ciel sereno a scombussolare i piani presenti e futuri di New York. Sembrava infatti si dovesse puntare sul lettone per le prossime annate, ma Porzingis ha deciso di ...

Mercato NBA - Portland prende Hood : buon colpo per i playoff? : Mercato NBA, Portland e Cleveland stanno per completare uno scambio che porterà al fianco di Lillard la guardia Rodney Hood Mercato NBA, Portland ha messo a segno una trade con Cleveland, ancora non ufficiale ma in procinto d’essere completata. Rodney Hood andrà ai Trail Blazers in cambio delle guardie Nik Stauskas, Wade Baldwin e due future scelte al secondo giro. Hood potrà dare una grossa mano dalla panchina a Lillard e soci che ...

Mercato NBA – I Bulls tagliano Carmelo Anthony : al suo posto firma Luwawu-Cabarrot : L’avventura di Carmelo Anthony ai Chicago Bulls è ufficialmente terminata: l’ex Rockets sarà free agent alle 23 italiane di domenica notte. Al suo posto firmato Luwawu-Cabarrot Dopo diverse settimane passate fuori squadra, dopo essere stato sballottato da una parte all’altra degli USA, spostandosi da Oklahoma ad Atlanta, passando per Houston e poi Chicago, Carmelo Anthony è di nuovo senza squadra. Secondo quanto riferito da The Athletic, ...

Mercato NBA – Prima offerta ‘esplorativa’ dei Lakers per Anthony Davis : ecco la proposta fatta ai Pelicans : I Los Angeles Lakers hanno fatto la loro Prima offerta ai New Orleans Pelicans per Anthony Davis: trade che non convince la franchigia della Louisiana La richiesta di trade di Anthony Davis, fatta pervenire alla dirigenza dei Pelicans nei giorni scorsi, ha fatto drizzare le antenne a tutto il panorama NBA. I Lakers sembrano la squadra nella posizione di maggior vantaggio per una trade, vista anche la volontà del giocatore, ma i Pelicans ...

NBA - Kyrie Irving accende il Mercato : “non è detto che rifirmo a Boston - non devo niente a nessuno” : Kyrie Irving ha messo del pepe sul suo rapporto con i Boston Celtics parlando del suo possibile addio nella prossima estate Kyrie Irving sta infiammando un mercato già molto vivace in queste ore nella NBA. Dopo le voci di trade per Anthony Davis e la trade messa in piedi da New York per cedere Porzingis e liberare spazio salariale, adesso arrivano le dichiarazioni roboanti di Irving a far molto discutere: “Rifirmare con Boston? ...

Mercato NBA : Anthony Davis - i Lakers offrono Lonzo Ball - Kyle Kuzma e Rajon Rondo : New Orleans continua a ripetere che non c'è fretta, che deciderà con calma come muoversi e cosa scegliere di accettare in cambio di Anthony Davis. I Lakers però nel frattempo la loro prima offerta l'...