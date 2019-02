Maserati Ghibli prima a gennaio | ma l' ecotassa danneggia la vendita delle auto di lusso

Maserati Ghibli Scatenato - serie speciale realizzata in soli 20 esemplari [FOTO] : La berlina della Casa del Tridente viene declinata in una nuova serie limitata che si distingue per una dotazione unica e particolarmente esclusiva La Casa de Tridente ha svelato la nuova Maserati Ghibli Scatenato, serie speciale realizzata in una tiratura limitata di appena 20 esemplari dedicati esclusivamente al mercato australiano. La nuova Ghibli Scatenato vanta una serie di dettagli estetici esclusivi e una ricca dotazione di serie in ...