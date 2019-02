Marquez | Non tenderò la mano a Valentino Rossi MotoGp | su Jorge Lorenzo

Marquez : "Non tenderò la mano a Rossi" : Il 7 volte campione del mondo parla poi del nuovo compagno di squadra, Jorge Lorenzo: "Lotterà per il titolo o almeno per vincere dei GP. La gente non lo immagina, ma con Dani le tensioni ci sono ...

Marquez : "Nessun rancore con Valentino - ma non gli tenderò più la mano" : Ammirazione e nessun rancore, ma basta gesti distensivi con Rossi. Lo dice Marc Marquez che chiarisce un altro punto della sua rivalità con Valentino: "Se tenderei di nuovo la mano a Rossi? No, ho già ...

MotoGP 2019 - Marc Marquez a Valentino Rossi : 'Non gli tenderò più la mano' : Nel giorno della presentazione della Yamaha 2019 , Marc Marquez ha un messaggio per Rossi . Il campione del mondo della Honda, intervistato da Marca spiega: "Tendere la mano a Valentino? L'ho già fatto in passato, non lo farò più ". "Non ho alcun tipo di rancore nei sui confronti e lo ammiro molto per ...

MotoGP - Marc Marquez lancia l’allarme : “Recupero molto lungo - credevo più semplice. Non sarò al top per i test” : Marc Marquez ha lanciato l’allarme in merito alla sua condizione fisica dopo l’operazione alla spalla sinistra. Il Campione del Mondo di MotoGP non sembra infatti essere sereno riguardo alla sua salute in un’intervista rilasciata in occasione della premiazione di Mundo Depurtivo: “Vengo da un recupero molto lungo, più di quanto pensassi. Se nei test malesi non potrò dare il meglio, spero di riuscire a farlo in quelli del ...

MotoGp – La convivenza con Iannone e la sfida interna in casa Honda - Aleix Espargaro scoraggia Lorenzo : “impossibile battere Marquez con la stessa moto” : Aleix Espargaro pronto alla stagione 2019 di MotoGp: lo spagnolo dell’Aprilia scoraggia Jorge Lorenzo Aleix Espargaro non si ferma mai: il pilota spagnolo dell’Aprilia si sta preparando alla stagione 2019 di MotoGp con tantissimo sport. Non solo sessioni in palestra per Alex, ma anche tanto sci e molte scampagnate in bicicletta. Nonostante ciò, il pilota spagnolo ha solo la MotoGp nel cuore: “la moto è la mia vita, il mio ...

MotoGp – Presentazione Honda 2019 - Marquez giura fedeltà : “non ho nessuna intenzione di lasciare questo team” : Il pilota spagnolo ha parlato nel corso della Presentazione della Honda 2019, giurando fedeltà al team giapponese Il giorno tanto atteso è arrivato, la Honda presenta al mondo la nuova RC213V che verrà affidata a Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Un dream team che spaventa e non poco gli avversari, considerando i dodici titoli mondiali vinti dalla coppia tutta spagnola del team giapponese, deciso a bissare i successi del 2018. Intervenuto nel ...

MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo - non solo Marquez : quanti messaggi per il pilota Honda : Piovono messaggi per Jorge Lorenzo: quanto affetto per il maiorchino della Honda dopo l’intervento per la frattura dello scafoide Il 2019 è iniziato con una brutta batosta per Jorge Lorenzo e per la Honda: il maiorchino si è procurato un Infortunio al polso, non è ancora chiaro come, ma si pensa mentre si allenava sulla moto da cross, ed è stato costretto a sottoporsi ieri ad un intervento chirurgico. Dopo l’operazione, il ...

MotoGp - La sfida Marquez-Lorenzo accende la stagione 2019 - Rainey non ha dubbi : 'Jorge può mettere paura a Marc' : La più importante novità è sicuramente la nuova avventura di Jorge Lorenzo con la Honda: il maiorchino dividerà i box col campione del mondo in carica per un 2019 che si prospetta scoppiettante. ...

MotoGp – La sfida Marquez-Lorenzo accende la stagione 2019 - Rainey non ha dubbi : “Jorge può mettere paura a Marc” : Rainey certo delle qualità di Jorge Lorenzo: l’ex campione di motociclismo ed i rischi di Marquez col maiorchino compagno di squadra La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: tra poco più di due mesi i campioni delle due ruote torneranno in pista per l’esordio del nuovo Mondiale, in Qatar. La più importante novità è sicuramente la nuova avventura di Jorge Lorenzo con la Honda: il maiorchino dividerà i box col campione ...

MotoGp – Marc Marquez Non molla : primo allenamento di stabilità dopo l’operazione alla spalla [GALLERY] : Marc Marquez concentrato e motivato: lo spagnolo a lavoro per recuperare dall’infortunio alla spalla. Esercizi di stabilità per il campione del mondo di MotoGp La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più, tra poco più di due mesi i campioni delle due ruote saranno in pista per la prima gara del nuovo Mondiale, in programma il 18 marzo in Qatar, sul circuito di Losail. In attesa di presentare i team e tornare in sella alle moto ...

MotoGp – Rainey striglia Marquez : “cadute? Per Marc non è necessario correre certi rischi” : Wayne Rainey e le cadute di Marc Marquez: l’ex campione del mondo tra consigli e strigliate al campione del mondo Manca sempre meno alla stagione 2019 di MotoGp: gli appassionati delle due ruote non vedono l’ora di vedere nuovamente i propri idoli in pista, a lottare per la vittoria dei Gp in giro per tutto il mondo. Grande attesa per la nuova avventura in Honda di Jorge Lorenzo, che dividerà i box col campione del mondo Marc ...

MotoGp - Burgess convinto : “Marquez potrebbe fare qualcosa che Valentino Rossi non ha mai fatto” : L’ex capo-tecnico di Valentino Rossi ha paventato la possibilità che Marquez raggiunga un record che mai nessuno ha centrato Sette titolo mondiali già in bacheca, cinque dei quali in MotoGp. Marc Marquez sta entrando anno dopo anno sempre più nella storia di questo sport, portando sempre più in alto l’asticella dei propri record. I quindici titoli di Giacomo Agostini sono al momento lontanissimi, ma un primato che nessuno ha ...

MotoGP - Marc Marquez su Lorenzo : “Non aveva senso mettere un veto. Se mi batte lo farà con la stessa arma” : Siamo nel primo giorno di un 2019 in cui le aspettative e le attese sono molteplici. Nel Mondiale di MotoGP, che prenderà il via a Losail (Qatar) il 10 marzo, si preannuncia una stagione particolarmente interessante. Si prospetta un “Marc Marquez vs tutti“. Lo spagnolo della Honda è stato il dominatore dell’ultimo periodo, conquistando tre titoli consecutivi negli ultimi tre anni nella classe regina, portando il computo ...

MotoGp – Marquez Non si fa intimorire dall’arrivo di Lorenzo : “saremo pistola contro pistola” : Marc Marquez e la nuova convivenza ai box con Jorge Lorenzo: le parole del campione del mondo di MotoGp sulla nuova avventura che sta per iniziare Il 2019 si prospetta un anno ricco di emozioni: tante le novità e lo spettacolo previsto nel mondo dello sport, in particolar modo per quanto riguarda i motori. Il campione del mondo di MotoGp dovrà affrontare una nuova sfida, che partirà proprio dai suoi stessi box: Marquez, infatti, avrà un ...