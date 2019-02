Mare - entro il 2050 più plastica che pesci : “Mediterraneo record negativo con un 95% di rifiuti in plastica” : Secondo le previsioni entro il 2050, nei mari del mondo ci sarà più plastica che pesce e il Mediterraneo rappresenta un’area trappola con livelli record di inquinamento da microplastiche che minacciano la vita marina e la salute umana. L’allarme arriva dal Wwf che ha lanciato oggi una petizione per ferMare la diffusione di questo materiale. Ecco alcuni numeri dell’emergenza: 95% è la percentuale di plastica contenuta nei ...

CastellamMare - San Catello - in migliaia alla processione per le strade del Centro Antico : migliaia di fedeli in strada questa mattina per la processione di San Catello, patrono della città di Castellammare. Dopo la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Francesco Alfano in Concattedrale, ...

Sorbillo - bomba alla pizzeria di Napoli. Dentro c'era il custode - sta bene. Gino Sorbillo : «Non smetterò di aMare questa città» : Sorbillo, la storica pizzeria di Napoli, ha subito un vile attacco: una bomba è esplosa alle due del mattino davanti all'ingresso del locale in via dei Tribunali, nel cuore del centro...

Urla - battute e un Mare di interventi. L'infinita giornata dentro Westminster : Certezza contro incertezza, fiducia nella politica contro sfiducia. Order!, ordine!, Urla Bercow. L'aula si svuota, i parlamentari si dividono tra chi passa dalla stanza dei favorevoli e chi in ...

Clima : entro fine secolo il livello del Mare aumenterà di 30 cm : Una ricerca pubblicata su Science lancia l’allarme: a causa dell’aumento della temperatura degli oceani, l’innalzamento del livello dei mari entro la fine del secolo potrebbe superare i 30 centimetri, e l’innalzamento previsto – precisano gli esperti – è al netto dell’aumento dei mari per lo scioglimento dei ghiacciai. “Sebbene il 2018 sia il quarto anno più caldo sulla superficie (terrestre), è ...

Carabinieri - concorso 536 Allievi Marescialli : domanda da inoltrare entro il 4 febbraio : Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio è stato pubblicato dal Ministero della Difesa il bando per l'accesso al corso triennale per 536 Allievi Marescialli nel ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri. L'esame si basa sulla risoluzione di diversi test: una prima verifica a risposta chiusa che si svolgerà a Roma, nel Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, di viale Tor di Quinto; alcuni riscontri psico-fisici ed attitudinali; un test orale; ...

CastellamMare - Guasto improvviso della Gori - centro città senz'acqua fino alle 14 : Guasto improvviso in mattinata e gran parte della città di Castellammare senz'acqua. La Gori ha comunicato un disservizio sulla propria rete idrica che si è verificato oggi 9 gennaio e che sta creando ...

Auto rubata in pieno centro : aMarezza per il furto e per l'abbandono del 'cuore' della città : Gentile direttore, in cronaca il resoconto di quanto accadutomi nei giorni scorsi: per fare compere, mi recavo in centro città a Vasto , una ridente cittadina abruzzese, con velleità di area macro urbana e dove il grado di ...

Allerta Meteo Capodanno - sfuriata fredda al Centro/Sud : la protezione civile lancia l’allarme per “venti di burrasca e Mareggiate” : Allerta Meteo Capodanno – Intense correnti settentrionali in quota stanno interessando l’Italia, masse d’aria provenienti dai Balcani verso il mediterraneo centrale apportano venti forti anche nei bassi strati, interessando il versante adriatico e il meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile ...

CastellamMare - Sequestrato centro di ricarica bombole utilizzato dai datterari : Nell'ambito delle attività di controllo sul territorio, intensificate durante il periodo delle festività al fine di contrastare le condotte illecite dei pescatori di frodo, personale della Sezione di ...

Infortunio Marek Hamsik – Diagnosi e tempi di recupero per il centrocampista del Napoli : Infortunio per Marek Hamsik: il Napoli ha comunicato l’esito degli esami medici del centrocampista uscito malconcio dalla sfida contro l’Inter Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo il ko maturato negli ultimi minuti di partita contro l’Inter, gli scontri e le polemiche razziali che la sfida si è portata dietro, i partenopei hanno dovuto fare i conti anche con l’Infortunio procuratosi da Marek Hamsik, costretto ad ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il Centro/Sud : in arrivo venti di burrasca e Mareggiate [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Intense correnti nord-occidentali in quota interessano l’Italia, apportando venti forti dai quadranti settentrionali al nord, in intensificazione progressivamente anche al Centro-sud. Nella giornata di domani residue condizioni di instabilità saranno ancora presenti sulle regioni meridionali, con forte ventilazione settentrionale, in particolare sulle zone ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Milan - centrocampo in alto Mare : Mauri sicuro - suggestione Montolivo : Gli infortuni avevano iniziato il lavoro, i cartellini del Dall'Ara hanno fatto il resto. Il Milan che sabato ospiterà la Fiorentina a San Siro si presenterà con il centrocampo svuotato di tutti i ...

Caso Spataro Salvini : Maretta dentro all'Anm : Tensioni all'interno dell'Associazione nazionale magistrati, dopo la 'querelle' che ha visto opposti il ministro dell'Interno Matteo Salvini e Armando Spataro, capo della procura di Torino che proprio in questi giorni lascia l'incarico per andare in pensione. Il gruppo delle toghe progressiste di Area Democratica per la Giustizia, nel corso della riunione del 'parlamentino' di oggi, è tornato a criticare la reazione del sindacato delle ...