Manuel Bortuzzo non camminerà più

Manuel Bortuzzo resterà paralizzato : l'atroce bollettino medico sul nuotatore ferito : Manuel Bortuzzo rimarrà paralizzato. È questo il terrificante responso degli esami medici ai quali è stato sottoposto il giovane nuotatore ferito sabato notte con un colpo di pistola a Casalpalocco dopo uno scambio di persona e ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo. I professori A

Manuel Bortuzzo - parla la fidanzata presente al momento dello sparo : 'temevo fosse morto' : Manuel Bortuzzo è stato colpito da un colpo di pistola nel quartiere Axa di Roma, gli inquirenti hanno interrogato per tre volte la fidanzata con lui al momento dello sparo: le dichiarazioni della ...

La fidanzata di Manuel Bortuzzo : "Quel motorino è spuntato dal nulla". Si teme per l'uso delle gambe : "Quel motorino nero è spuntato dal nulla". Martina, di 16 anni, è la ragazza di Manuel Bortuzzo, nuotatore 19enne ferito da un colpi di arma da fuoco dopo un agguato, a Roma. Una delle ipotesi è che si sia trattato di uno scambio di persona. La ragazza era con lui al momento dell'aggressione, lo scorso 2 febbraio, ed ha raccontato la vicenda su Il Messaggero.Quel motorino nero è spuntato dal nulla. Manuel e io eravamo ...

Manuel Bortuzzo - l'ultimo sms prima del dramma : 'Papà - sto con Martina'. Ora rischia la paralisi : 'Con ci siamo messaggiati poco prima che andasse alla festa dei 18 anni e poi all'Axa. Mi ha scritto stasera esco con Martina. Allora io gli ho chiesto chi è Martina?. E lui: La mia nuova fiamma. Ci ...

Manuel Bortuzzo - il presidente dell’Aurelia Nuoto svela : “oggi ha aperto gli occhi per un attimo…” : Il presidente della squadra del giovane Manuel Bortuzzo ha fatto chiarezza sulle condizioni dell’atleta, ferito nella notte tra sabato e domenica “Manuel ce la sta mettendo tutta, cerca di reagire. Oggi, anche se per un attimo, ha aperto gli occhi: è forte, è qui. Aspettiamo“. Sono le parole del presidente dell’Aurelia Nuoto di Roma, Luigi Masciocchi, che sta vivendo assieme alla famiglia Bortuzzo ore di attesa ...

Il papà di Manuel Bortuzzo : "A Roma si rischia la vita per niente. Chi sa qualcosa parli" : "Adoro Roma, però qui c'è un problema da risolvere. Non è possibile che si rischi la vita per niente, anche andando a mangiare un semplice panino. Questo è un problema distante anni luce da Treviso, non sarebbe successo". A parlare è Franco Bortuzzo, padre di Manuel, il ventenne giovane promessa del nuoto ferito gravemente in strada ieri a Roma.Il signor Bortuzzo ha lanciato un appello ai microfoni di Chi L'Ha ...

Bortuzzo - un identificato per rissa. L'amico di Manuel : 'Ansia e speranza' : Alessandro aspetta come tutto il mondo del nuoto notizie dall'ospedale San Camillo dove il suo amico è ricoverato in prognosi riservata in condizioni stazionarie anche con il rischio di rimanere ...

Manuel Bortuzzo - doppio intervento. Proiettile fermo all'altezza di una vertebra : Sono gravi ma stabili, le condizioni di Manuel Bortuzzo , il nuotatore 20enne ferito l'altra notte da un colpo di pistola davanti a un bar dell'Axa , nel quadrante sud di Roma. L'atleta, promessa del ...