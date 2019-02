Manuel Bortuzzo | il nuotatore rimasto paralizzato per un errore

Manuel Bortuzzo non camminerà più : 'Questo purtroppo vuol dire che, con le attuali conoscenze della scienza neurologica, al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Appena i colleghi ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo resterà paralizzato. La triste notizia dai medici del San Camillo : Manuel Bortuzzo resterà paralizzato. Questa è la triste notizia che arriva dai medici del San Camillo, i dottori sono stati molto chiari in conferenza stampa: “Con le attuali conoscenze della scienza neurologica non ci può essere una ripresa del movimento delle gambe“. Il giovane nuotatore era rimasto ferito in una sparatoria a Roma sabato notte, il ragazzo è rimasto vittima di uno scambio di persona e purtroppo non potrà tornare a ...

Manuel Bortuzzo - i medici del S. Camillo : “La lesione midollare è completa. Non è possibile che torni a camminare” : La lesione midollare è “completa” e la possibilità che che Manuel Bortuzzo torni a camminare “non è possibile con le conoscenze mediche attuali”. Il direttore del dipartimento di Neuroscienze dell’ospedale San Camillo di Roma, Alberto Delitala, torna a parlare delle condizioni del nuotatore trevigiano, colpito da diversi colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Axa a Roma. “La lesione ...

