Mamma trova i suoi gemelli di 5 mesi sporchi e legati in Pediatria | l' infermiera si è

Usa - bimbo di 4 anni trova pistola e spara alla Mamma incinta : donna in gravi condizioni : Giunge notizia di una drammatica vicenda dagli Stati Uniti, esattamente da Washington, dove un bambino di appena quattro anni ha trovato una pistola in casa e, dopo averla puntata contro la madre, gli è partito involontariamente un colpo che ha ferito la donna in pieno volto. La situazione è andata drammaticamente degenerando e, secondo quanto riferisce "The Guardian", la ventisettenne - all'ottavo mese di gravidanza - è stata trasportata ...

Bambino rom trovato in strada : "La Mamma non mi vuole più" : I vigili lo hanno trovato mentre camminava tutto solo, e senza nemmeno un giaccone, sulla strada provinciale 128 a Carmagnola, in provincia di Torino. Il piccolo ha 8 anni e agli agenti che lo hanno ...

Imane - scomparsa nel 2003 e ritrovata a pezzi sull’A1 : la Mamma ha saputo la verità dopo 15 anni : L’esame del Dna ha confermato che le ossa ritrovate da un camionista nel 2006 all’interno di alcuni sacchi gettati in un bosco adiacente all’autostrada A1 appartengono a Imane Laloua, una ragazza marocchina che viveva in Toscana. Era scomparsa nel 2003 e per anni la madre ha continuato a cercarla. L'appello della donna: "Aiutatemi a darle una degna sepoltura".Continua a leggere

Dopo 22 anni - la Mamma ritrova la figlia data in adozione : Non passa giorno senza una telefonata, senza uno scambio affettuoso di messaggi, senza la promessa di un nuovo incontro: mamma e figlia si sono ritrovate, Dopo 22 anni. Lo desideravano tanto, e ci sono riuscite. Dopo il parto, Angela, oggi 52enne, di Verona, non aveva più rivisto la sua bambina: era il 1996 e la piccola Denise era finita in un istituto e poi data in adozione. Una storia di dolore: la mamma aveva dovuto rinunciare alla figlia per ...

Jessica scompare da casa a 15 anni - l’appello della Mamma : “Aiutatemi a ritrovarla” : La ragazzina è scomparsa da casa a Bolzano una settimana fa. Secondo la mamma si sarebbe allontanata con un ragazzo suo amico e altri cinque giovani e insieme si sarebbero diretti verso Venezia.Continua a leggere

Cardito bambino di 7 anni ritrovato morto in casa - ferita la sorellina : fermato il compagno della Mamma - Ultime Notizie Flash : Le Ultime Notizie da Cardito: un uomo uccide il bambino di sette anni figlio della sua compagna e ferisce anche la figlia di 8 in modo grave

Giallo a Pescara - 18enne trovato morto in casa dalla Mamma : disposta l’autopsia : È Giallo sulla morte di un ragazzo di diciotto anni trovato senza vita nella sua casa di Colle San Donato a Pescara. A dare l'allarme è stata la madre che ha trovato il figlio privo di sensi disteso sul letto nella sua camera. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza: l’autopsia chiarirà le cause del decesso.Continua a leggere

Scoperta shock in casa - Mamma e le due figlie di 3 anni e 1 anno trovate senza vita : La terribile Scoperta quando il fratello e l'ex-fidanzato della donna sono accorsi sul posto in quanto non riuscivano a contattare la giovane madre. La polizia inglese al momento non ha alcun sospetto e si ipotizza un incidente causato da una fuga di gas.Continua a leggere

Ilaria - 22 anni - abbandonata alla nascita cerca la sua Mamma naturale : “Aiutatemi a trovarla” : Ilaria, una studentessa calabrese di 22 anni, non ha mai conosciuto la mamma naturale. E’ stata lasciata in ospedale dopo un "parto in anonimato". “Chi è? Quanti anni ha? Ci assomigliamo? Cosa le sarà successo? Sono tante le domande a cui vorrei dare una risposta”. A Fanpage.it, Ilaria ha confidato per la prima volta la sua storia con la speranza di poter riabbracciare la mamma, sperando che i lettori possano aiutarla.Continua a leggere

Mamma carbonizzata trovata in campagna : «È Stefania Crotti». Indagata l'ex amante del marito : Un uomo interrogato per ore e poi rilasciato, una donna Indagata a piede libero e un corpo al quale è stato possibile dare un nome. Sono gli elementi dell'inchiesta sul cadavere di donna...

