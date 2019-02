Maltempo Sicilia | buche sulla carreggiata | chiusura parziale dell’A18 Messina-Catania

Maltempo in Sicilia : frane nel messinese - evacuate tre famiglie : Una frana è stata registrata a Patti, dove sono state evacuate tre famiglie. L'altra frana in zona San'Agata. Maltempo previsto anche per la giornata di oggi.Continua a leggere

Maltempo in Sicilia : frana sulla provinciale 35 - isolata Pezzolo (Messina) : Numerosi i disagi causati dalla forte perturbazione che sta colpendo da ieri le regioni dell'estremo sud, in particolare Calabria e Sicilia. La depressione, che continua a stazionare nel mar Ionio,...

Maltempo Sicilia : frane e allagamenti - evacuazioni nel Messinese e disagi sull’A18 : Ondata di Maltempo in atto in Sicilia, in particolare sul versante orientale dell’isola. Piogge torrenziali nel Messinese dove state registrate due frane: nella zona di Patti, in contrada Moreri Soprani, un costone è crollato e 3 famiglie sono state evacuate dai vigili del fuoco; un altro smottamento si è registrato a San’Agata di Militello, in contrada Militello Rosmarino. Tanti i disagi dalla serata di ieri sull’autostrada ...

Maltempo Sicilia : allerta meteo a Palermo - allagamenti e auto impantanate : allagamenti e auto impantanate a Palermo dove piove ininterrottamente da ieri con rovesci e vento forte. I vigili del fuoco sono intervenuti all’alba soprattutto in via Re Ruggero e via Imera, dove si sono verificati allagamenti. Diversi gli automobilisti rimasti bloccati nelle loro vetture. Già ieri la Protezione civile regionale ha diramato un avviso relativamente al rischio meteo-idrogeologico e idraulico fino alle 24 di oggi. Come ...

Meteo Protezione Civile domani : forte Maltempo all'estremo Sud - allerta su Sicilia e Calabria : La depressione in atto sull'Italia meridionale persisterà anche nella giornata di domani, con piogge e temporali che interesseranno principalmente Sicilia e Calabria. Per entrambe le regioni è...

Allerta Meteo Sicilia : forte Maltempo - criticità arancione : Ancora forte maltempo in Sicilia. La Protezione civile regionale ha comunicato un livello di criticità moderata per rischio idrogeologico e idraulico per temporali per i Comuni delle zone di Allerta A (versante tirrenico) e I (versante ionico) e un livello di Allerta arancione e fase operativa di preallarme. Sino alle 24 di domani si segnala il persistere di precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco di rovescio o temporale ...

Maltempo Sicilia : disagi e allagamenti nel Palermitano - sommozzatori in azione : allagamenti, strade trasformate in fiumi, auto intrappolate e disagi. Allarme Maltempo oggi nel Palermitano, dove a causa delle forti piogge tra Piano Stoppa, a Misilmeri, e Casteldaccia, sono state decine le richieste di aiuto alla sala operativa dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate quattro squadre ed è stato necessario l’intervento del nucleo sommozzatori per soccorrere diverse persone rimaste intrappolate nelle loro auto e in ...

Maltempo Sicilia : pioggia e allagamenti a Palermo e provincia : Numerose richieste di soccorso sono giunte in queste ore ai vigili del fuoco da parte di automobilisti rimasti bloccati in provincia di Palermo – tra Misilmeri, Ficarazzi e Casteldaccia – a causa delle piogge torrenziali che hanno trasformato le strade in fiumi. Sono intervenuti anche i sommozzatori dei pompieri per soccorrere persone rimaste bloccate nei sottopassaggi. allagamenti si sono registrati anche in negozi, magazzini e ...

Maltempo in Sicilia - allerta gialla : temporali e venti di burrasca : Torna il Maltempo in Sicilia. La protezione Civile dell'isola ha annunciato per domani, 4 febbraio, un'allerta meteo con codice giallo. Pioggia, vento

Pesante Allerta Meteo della Protezione Civile - il Maltempo si sposta a Sud : venti forti e temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, in arrivo sullo stretto di Sicilia, determinerà, dalla giornata di domani, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni meridionali. La perturbazione interesserà in particolar modo la Calabria e la Sicilia con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, raggiungendo su queste ...

Meteo Sicilia - allerta Maltempo : piogge e venti di burrasca : Ondata di maltempo con freddo, piogge e venti di burrasca sono previste per oggi, 30 gennaio, in Sicilia. allerta gialla della Protezione Civile. Neve

Allerta Meteo Sicilia : Maltempo - venti di burrasca e mareggiate : maltempo in arrivo in Sicilia, dove la Protezione civile regionale ha diramato un avviso che prevede per la giornata di domani l’Allerta gialla. In particolare, si prevedono precipitazioni sparse, prevalentemente nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Inoltre, dalla sera di domani si prevedono venti forti o di burrasca E mareggiate. L'articolo Allerta Meteo ...

Maltempo Sicilia : circolazione ferroviaria sospesa sulla Palermo-Agrigento : La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 08:05 sulla linea Palermo–Agrigento per l’erosione della massicciata, tra Aragona e Agrigento Bassa, provocata dalle abbondanti precipitazioni che stanno interessando l’area. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. L'articolo Maltempo Sicilia: ...

Maltempo Sicilia : Anas libera dalla neve le provinciali nel Palermitano : Su richiesta della Protezione Civile Regionale, Anas è intervenuta con propri uomini e mezzi per liberare dalla neve, ripristinando la percorribilità, le strade provinciali di Piano Battaglia, località sciistica nel comune di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Le squadre di Anas, si legge in una nota dell’azienda, hanno operato sulle strade provinciali 54 e 119 mediante mezzi spazzaneve muniti di spargisale. L’intervento, ...