Maduro: "No a presidenziali anticipate"

Il presidente venezuelano ha escluso che si possano tenere elezioni, sostenendo che le uniche all'orizzonte sono le legislative del 2020. In un'intervista alla tv russa,ha sottolineato che "in Venezuela non c'é un deficit di elezioni. Ne abbiamo fatte 25 in 20 anni. E negli ultimi 18 mesi abbiamo votato 6 volte. Ledel 2018 -ha ricordato- sono statesu richiesta dell'opposizione".ha poi auspicato la fine del blocco economico per una ripresa economica nazionale.(Di martedì 5 febbraio 2019)