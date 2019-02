Lotta al food waste - a lezione in 'Piazza della Salute' : Roma, 5 feb. (AdnKronos) - Una ' lezione ' di educazione e prevenzione allo spreco alimentare e una dimostrazione di buone pratiche. Sono le iniziative di ‘Primo: Non Sprecare - Alimentare il valore del cibo’, evento che si è svolto questa mattina presso la sede dell’Enpam a Roma nella cornice della '

Cuki Save the Food per la Lotta allo spreco a fianco di Banco Alimentare : al via l’iniziativa «Solida lei - solidale tu» : A Natale tutti potranno contribuire concretamente al recupero del cibo in eccedenza nelle mense aziendali