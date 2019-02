'Lo stadio della Roma si farà' - assicura la sindaca Raggi : Via libera della sindaca Raggi allo stadio della As Roma: 'Oggi siamo qui per illustrare il parere del Politecnico di Torino: lo stadio si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri ...

Matteo Salvini in tribuna allo stadio Olimpico con la divisa della Polizia : Ad assistere al posticipo di Serie A Roma-Milan di questa sera allo stadio Olimpico è arrivato anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che dopo le polemiche dei giorni scorsi si è presentato in tribuna con un giaccone della Polizia di Stato.Continua a leggere

Gravina in Puglia - svastiche sui muri dello stadio prima della partita contro il razzismo : La scoperta è avvenuta poche ore prima della partita valida per il campionato di serie D a cui la società di casa aveva dato il tema "Un calcio al razzismo. Lo sport ha mille colori". L'episodio risalirebbe a diverse ore prima e in particolare alla notte tra sabato e domenica quando un gruppo di persone si è introdotto nell'impianto sportivo mettendo in atto il gesto.Continua a leggere

Gravina in Puglia - svastiche sui muri nello stadio : il blitz prima della partita contro il razzismo : Il sindaco ha annunciato la costituzione di parte civile del Comune in un eventuale processo se gli autori saranno identificati: "Gravina democratica e antifascista non resterà mai in silenzio"

VIABILITA' E SICUREZZA stadio - In occasione della partita allo stadio 'Paolo Mazza' di domenica 3 febbraio alle 12.30 : Provvedimenti di viabilità per la SICUREZZA relativi all'incontro di calcio Spal-Torino. NUOVI SBARRAMENTI 01-02-2019 / Giorno per giorno In occasione della partita SPAL - TORINO che si terrà domenica ...

stadio della Roma : Pallotta riorganizza la società : Ci sono giorni fondamentali nella storia delle società di calcio. E non tutti coincidono con situazioni legate al campo di gioco. Non tutti coincidono con grandi vittorie e dolorose sconfitte. Tanto per fare un esempio in casa Roma, tutti i tifosi giallorossi associano lo scudetto del 2001 al 17 giugno. Oppure al pareggio di Torino contro la Juventus. Comunque alle giocate di Totti, Batistuta, Montella. Magari alla gestione tecnica di ...

Insulti razzisti agli avversari - la squadra di Cittadella lascia il suo tifoso fuori dallo stadio : Cittadella, PADOVA, - Aveva rivolto un insulto razzista a un calciatore avversario. Ora non potrà più andare allo stadio a vedere le partite della sua squadra. A sanzionare in modo inedito il tifoso, ...

Fiorentina - il nuovo stadio vede la luce? Nardella : "Pronto nel 2023" : Nel settembre del 2008 la famiglia Della Valle presentava per la prima volta a tutti il proprio progetto per il nuovo stadio della Fiorentina. L'Inter di Ibrahimovic aveva qualche mese prima vinto lo ...

stadio Fiorentina - l’annuncio di Nardella : “impianto possibile entro il 2023” : 1/21 ...

Il Frosinone a DeLaurentiis : «Ci rispetti - noi coi soldi della A abbiamo fatto lo stadio» : Dopo le parole del presidente Maurizio Stirpe è arrivata la dura replica del club alle frasi del presidente del Napoli. L'articolo Il Frosinone a DeLaurentiis: «Ci rispetti, noi coi soldi della A abbiamo fatto lo stadio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pelonzi : lo stadio della Roma non si farà mai : Roma – “Lo stadio non si fara’ mai. Noi abbiamo criticato questo progetto tanto che in occasione della votazione della famosa delibera abbiamo votato contro per diversi motivi. Non ci convincevano le soluzioni legate alla mobilita’, ne per una questione di traffico locale (mi riferisco soprattutto all’ostiense), ne per una questione strategica di rilancio di quel quadrante anche a livello economico commerciale ...