Lo scandalo della Marinella | il ghetto della droga nel parco mai nato

Cambridge Analytica - lo scandalo Facebook diventa una docu-fiction su Netflix ma la realtà della cronaca supera la fantasia : La rete ci ha portato in un mondo virtuale di servizi gratuiti, che nel tempo hanno saputo diventare indispensabili per il nostro stile di vita, addictive technologies, tecnologie che creano ...

Bolzano - lo scandalo sul modulo della Asl per i bambini di scuola media : chiedono la razza : Scoppia la polemica a Bolzano per un questionario diffuso dalla Asl agli insegnanti di una scuola media. Come riporta il quotidiano Alto Adige, ai docenti è stato chiesto di valutare alcuni ragazzi e delinearne il profilo, rispondendo però anche al quesito: "Gruppo etnico o razza dell'alunno". Il mo

Juve-Milan - che impresa : lo scandalo della Supercoppa unisce pure la politica : Il calcio non fa politica, ma la politica osserva un movimento che negli ultimi anni in Italia si è distinto più per scandali che per meriti. Il calcio non fa politica, ma ha un ruolo sociale: lo ha ...

scandalo 1MDB - Goldman Sachs nel mirino della Malesia : MILANO - La Malesia ha sporto denuncia penale contro Goldman Sachs per le 'false dichiarazioni' rilasciate in relazione alle vendite di obbligazioni del fondo 1Malaysia Development Bhd , 1MDB, . Il ...

scandalo sessuale in Afghanistan – La FIFA prende provvedimenti dopo le denunce della Nazionale femminile : La FIFA ha preso seri provvedimenti nei confronti della Federcalcio Afghana dopo le denunce di abusi sessuali della Nazionale femminile di calcio La FIFA ha temporaneamente sospeso il presidente della Federcalcio dell’Afghanistan (Aff), Keramuudin Karim, dopo le rivelazioni sui presunti abusi sessuali inflitti alle giocatrici da allenatori e dirigenti federali. In un comunicato, la FIFA ha spiegato che la sospensione di Karim, per ...

Afghanistan - molestie e abusi nel calcio femminile : scandalo sui vertici della Federazione : Uno scandalo scuote il calcio femminile afghano, uno dei simboli delle “libertà” che le donne del paese asiatico hanno conquistato negli ultimi anni. A seguito di un articolo pubblicato dal Guardian, il presidente Ashraf Ghani ha ordinato all’ufficio del procuratore generale di avviare un’inchiesta su presunti abusi sessuali contro alcune atlete. Una vicenda che il presidente ha definito “scioccante per tutti gli afghani. Non ...

scandalo sessuale in Afghanistan - le giocatrici della nazionale di calcio denunciano : “abusate dai vertici federali” : L’ex capitano della nazionale afghana ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi subiti da lei e dalle sue compagne nel recente passato Uno Scandalo sessuale senza precedenti, una situazione terribile che ha coinvolto l’intero calcio afghano. Le giocatrici della nazionale infatti hanno denunciato abusi e violenze subite da allenatori e dirigenti federali nel recente passato, sottolineando di aver dovuto offrire il proprio ...

scandalo tra i carabinieri : le foto hot della marescialla diventano virali : Verrà trasferita in Sardegna la marescialla dei carabinieri finita nell’occhio del ciclone per alcune sue foto hot diffuse in rete. La donna, 30 anni, prestava servizio in una caserma di Roma Nord ma presto arriverà nell’Isola. Le immagini rubate ritraggono la carabiniera in divisa, ma anche seminuda e mentre mima un bacio saffico con una amica. Tutto è cominciato quando le foto a luci rosse della donna sono state rese pubbliche da ...

Così la "scandalosa" Colette divenne pioniera della liberazione femminile : A Keira Knightley, fortunata mortale che la natura ha sguarnito del fardello del seno, i costumi d'epoca stanno sempre da Dio. Forse per questo l'hanno calata nei panni di una fulgida icona del protofemminismo come Colette (al secolo Sidonie-Gabrielle Colette), scrittrice e pioniera di libertà, non solo sessuale, nella Parigi trionfante della Belle Epoque.Patinata, semplificata e girata in elegante salsa britannica da Wash Westmoreland, ...