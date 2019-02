LIVE Sci alpino | SuperG femminile Mondiali 2019 in DIRETTA | Shiffrin beffa Goggia per 2

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : si comincia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si tratta della prima gara di una rassegna iridata in cui l’Italia si giocherà le carte migliori nei primi giorni, dunque nelle competizioni riservate alla velocità. Oggi tutti i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca è tornata in gara a Garmisch dopo un infortunio al malleolo che l’ha tenuta ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia cerca l’impresa - occhio a Nadia Fanchini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si tratta della prima gara di una rassegna iridata in cui l’Italia si giocherà le carte migliori nei primi giorni, dunque nelle competizioni riservate alla velocità. Oggi tutti i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca è tornata in gara a Garmisch dopo un infortunio al malleolo che l’ha tenuta ...

LIVE Sport - DIRETTA martedì 5 febbraio : notizie in tempo reale - Mondiali di sci e snowboard il piatto forte : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport di martedì 5 febbraio. Il piatto forte, ovviamente, sarà garantito dai Mondiali di sci alpino di Are. SI assegna il primo titolo, il supergigante femminile, con la nostra Sofia Goggia che cercherà di opporsi a Mikaela Shiffrin e alle temibili austriache. Non mancherà, poi, lo spettacolo dello snowboard con gli italiani che cercano altre medaglie ai Mondiali di Park City. Per il calcio ...

LIVE Sci alpino - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 febbraio. Orari delle gare e come vederle in tv e streaming : Dopo il primo assaggio di ieri, con la prova numero della discesa libera femminile, oggi entrano in scena ufficialmente i Mondiali di sci alpino di Are 2019. Alle ore 12.30, infatti, sarà assegnata la prima medaglia della kermesse iridata, il supergigante femminile, con Mikaela Shiffrin contro il resto del mondo, incominciando dalla nostra Sofia Goggia. La giornata doveva aprirsi con la prima prova della discesa libera maschile, ma a causa del ...

LIVE Sci alpino - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima prova discesa femminile - Sofia Goggia studia la pista di Are : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima prova di discesa femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino. Sulle nevi di Are (Svezia) si comincerà a saggiare le caratteristiche del tracciato scandinavo e le atlete saranno molto attente nel carpire tutti i segreti del tracciato svedese. C’è una nazione che ha dominato la scena in questa stagione in discesa ed è l’Austria, che può vantare ben cinque vittorie in sei gare con tre ...

Pescara Brescia 0-3 - risultato in diretta LIVE : Pescara-Brescia 0-3 LIVE 20' rig. Donnarumma, B,, 32' Romagnoli, B,, 38' Bisoli, B, Pescara, 4-3-3, Fiorillo; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Brugman, Kanouté, Memushaj; Marras, Mancuso,...

Genova - grossa fuoriuscita di gas dal metanodotto : case evacuate [LIVE] : Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Murta, in via alla Chiesa di Murta a Genova, per una grossa fuoriuscita di gas. La strada è stata chiusa. Cinque case sono state evacuate per sicurezza. I vigili del fuoco sono in attesa della squadra tecnica che effettuerà le riparazione. Sul posto stanno lavorando i tecnici Ireti al lavoro per riparare la perdita. Si tratta infatti di un tubo del metanodotto di grandi dimensioni. Gli ...

DIRETTA PESCARA BRESCIA/ Risultato LIVE 0-0 - streaming DAZN : formazioni ufficiali - si comincia! : DIRETTA PESCARA BRESCIA, streaming video DAZN: le due squadre si affrontano al Rigamonti in in una partita che promette grande spettacolo.

Pescara Brescia - formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali Pescara , 4-3-3, Fiorillo; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Brugman, Kanouté, Memushaj; Marras, Mancuso, Capone. All. Pillon Brescia , 4-3-1-2, Alfonso; Sabelli, ...

LIVE Novara-Conegliano volley - Finale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : 1-2 - Sylla trascina le Pantere! Egonu in crisi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, Finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile. All’AGSM Forum di Verona andrà in scena l’atto conclusivo che assegnerà il trofeo, a essere protagoniste saranno le due grandi della nostra pallavolo che si sono già fronteggiate lo scorso anno e che hanno dato vita anche all’ultima Finale scudetto. Si preannuncia una partita particolarmente accesa ed emozionante ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 febbraio : Sandra Robatscher vince in Coppa del Mondo! Cancellate le gare di combinata nordica e sci alpino : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi. Spazio in mattinata agli Sport invernali con lo sci alpino e l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali ad Are, senza dimenticare gli appuntamenti sul ghiaccio nello short track e nello speed skating. Poi nel pomeriggio gli Sport di squadra entrano in scena con il campionato italiano di calcio di Serie A a farla da padrone, ...

Maltempo - lo Scirocco flagella l’Italia nella notte : Centro/Nord sott’acqua - +16°C tra Molise e Puglia [LIVE] : 1/11 Il Tevere in piena a Roma ...