Ligue 1 | il Marsiglia allontana la crisi e batte il Bordeaux nel recupero dalla 18 a

Ligue 1 - Marsiglia-Bordeaux 1-0 : Rudi Garcia si salva nel deserto del Velodrome : In un Velodrome completamente vuoto, senza Mario Balotelli e con Rudi Garcia sugli spalti, l' Olympique Marsiglia rialza la testa e b atte il Bordeaux per 1-0 . Decisivo il gol di testa segnato al 42' ...

Ligue 1 - scoppia un petardo in campo durante Marsiglia-Lilla : gara sospesa : Olympique Marsiglia-Lille , anticipo della 22giornata di Ligue 1, è stata sospesa intorno all'ora di gioco per una quarantina di minuti a causa dell'esplosione di un petardo in campo lanciato dagli ...

Ligue 1 : Marsiglia-Lille sospesa per 38 minuti - alla fine decide la doppietta di Pepe : Il Lille vince 2-1 sul campo del Marsiglia nell'anticipo di Ligue 1 e resta secondo in classifica. A fare notizia, però, più che la doppietta di Pepe che decide la gara, è la sospensione della sfida ...

Ligue 1 - Marsiglia-Lilla : scoppia un petardo in campo - gara interrotta : Anticipo della ventiduesima giornata della Ligue 1, un Marsiglia-Lilla molto atteso per il probabile debutto di Mario Balotelli. Un esordio che però potrebbe essere rinviato: poco prima dell'ora di ...

Ligue1 : il Marsiglia di Balotelli alla prova del Lilla : Dopo il testa-coda rovinoso per il Guingamp, 9-0, il Psg prosegue il suo percorso netto stile Juventus e dovrebbe fare festa anche ospitando domenica il Rennes. L'unica preoccupazione e' l'infortunio, ...

Ligue 1 : il Nizza in 10 pareggia contro il Monaco - rallenta il Lione e va ko il Marsiglia : Nessun vincitore nel derby della Costa Azzurra tra Monaco e Nizza: finisce infatti 1-1 tra Henry e Vieira, con i monegaschi in superiorità numerica per un tempo per il rosso a Sacko . Vantaggio di ...

Ligue 1 : Henry non batte Vieira - affonda il Marsiglia : TORINO - Non si sblocca il Monaco, che pareggia 1-1 nel 95mo derby della Costa Azzurra contro il Nizza, la squadra con cui Henry debuttò da calciatore nel Principato. I monegaschi giocano il secondo ...

Calciomercato – Balotelli cambia squadra ma resta in Ligue1 : vicino il passaggio al Marsiglia : Mario Balotelli vicino all’addio dal Nizza: l’attaccante italiano non tornerà in Serie A, vicino l’accordo con il Marsiglia L’addio al Nizza era ormai scontato e per l’ufficializzazione è solo questione di ore: Mario Balotelli se neva dal club rossonero sbattendo la porta. Qualcosa si è rotto con l’allenatore Vieira e di conseguenza con il club che lo ha accolto dopo l’addio alla Serie A, dandogli fiducia e riconsegnandolo al calcio che ...

Probabili formazioni Angers-Marsiglia - Ligue 1 22-12-2018 : Probabili formazioni Angers-Marsiglia 22 dicembre: si gioca per la 19 esima giornata della Ligue 1.Reduce dal k.o in Coppa di Lega contro lo Strasburgo, il Marsiglia vuole tornare ai 3 punti in campionato per cercare di chiudere il girone d’andata nel miglior modo possibile. Gli ospiti attualmente sesti in classifica a quota 26 punti, non trovano infatti la vittoria in Ligue 1 da 2 gare, e vengono, in particolare, dal k.o dell’ultimo turno ...

Probabili formazioni Nantes-Marsiglia - Ligue 1 05-12-2018 : Il Marsiglia di Rudi Garcia vuole continuare a far bene e restare nelle posizioni di altissima classifica della Ligue 1. L’OM, infatti, è quinto a 26 punti in classifica con il St.Etienne, ed ha 1 punto di svantaggio nei confronti della zona Europa League. Gli ospiti, in particolare, vengono da 7 punti conquistati nelle ultime 3 giornate di Ligue 1, e, in particolare, hanno pareggiato in casa contro il Reims nell’ultimo turno (0-0). Marsiglia ...

Risultati Ligue 1 : il Psg frena a Bordeaux - il Marsiglia delude : Col posticipo tra Bordeaux e Paris Saint Germain, si chiude la quindicesima giornata del campionato francese. I girondini mettono fine al filotto di vittorie consecutive dei campioni di Francia costringendoli al pareggio: gli uomini di Tuchel passano al 34′ con Neymar, a cui risponde Briand in avvio di ripresa; Mbappé firma il provvisorio 2-1, poi a 6 minuti dal gong l’ex atalantino Cornelius punisce i parigini. Non va oltre lo ...

Probabili formazioni Marsiglia-Reims - Ligue 1 02-12-2018 : Probabili formazioni Marsiglia-Reims 2 dicembre: si gioca per la 15 esima giornata del campionato francese.L’Olympique Marsiglia arriva a questo scontro contro lo Stade Reims la sconfitta distruttiva per il morale, un 4-0 in trasferta contro l’Eintracht di Francoforte in Europa League, nonostante avesse vinto le ultime due partite in Ligue 1.Chiudendo la possibilità di andare avanti in Europa, il Marsiglia cercherà a tutti i costi di ...