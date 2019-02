Liam Neeson choc | Volevo uccidere uno stupratore nero

Confessione shock di Liam Neeson : dopo aver saputo dello stupro di un'amica voleva uccidere un nero : Tutta quello che sta succedendo nel mondo, la violenza, ne è la prova. Ma quel bisogno primitivo, lo capisco". Un'ammissione pesante sulla quale la Rete si è scatenata: ci sono coloro che hanno ...

Liam Neeson : "Volevo ammazzare un nero - per vendicare lo stupro compiuto da un altro. Giravo con una mazza" : "Sono andato in giro per una settimana con una mazza sperando di essere abbordato da qualche 'bastardo nero'...in modo da poterlo uccidere": Parole scioccanti, pronunciate dal celebre attore Liam Neeson durante un'intervista di presentazione del suo ultimo film 'Un uomo tranquillo' (Cold Pursuit), una storia di vendetta a seguito di un efferato omicidio. Parlando di vendetta, Neeson ha rivelato al giornalista dell'Independent un episodio del ...

Run All Night – Una notte per sopravvivere : trama - cast - curiosità del film con Liam Neeson : Lunedì 28 gennaio va in onda, su Italia Uno dalle 21.25, Run All Night – Una notte per sopravvivere, film del 2015 diretto da Jaume Collet-Serra. Run All Night – Una notte per sopravvivere: trailer Run All Night – Una notte per sopravvivere: trama Jimmy Conlon è un ex killer di origini irlandesi tormentato da innumerevoli sensi di colpa che cerca inutilmente di annegare nell’alcool. Il figlio Michael non vuole avere ...

Taken 3 - L'ora della vendetta - Canale 5/ Streaming video del film con Liam Neeson - 17 gennaio 2019 - oggi - : Taken 3 - L'ora della verità, la trama e il cast del film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 17 gennaio 2019 con Liam Neeson.

Taken 3 – L’ora della verità : trama - cast e curiosità dell’action-movie con Liam Neeson : Giovedì 17 gennaio su Canale 5 torna Taken 3 – L’ora della verità, film del 2015 scritto da Luc Besson e diretto da Olivier Megaton. Si tratta dell’ultimo capitolo della trilogia di Taken – Io vi troverò con protagonista Liam Neeson nei panni di Bryan Mills. Taken 3 – L’ora della verità: trailer Taken 3 – L’ora della verità: trama Dopo aver lottato strenuamente per difendere i suoi affetti più ...

Liam Neeson piange la morte del nipote : era in coma da 5 anni : Ancora una tragedia famigliare ha colpito Liam Neeson, 66enne attore nordirlandese candidato agli Oscar, a 3 Golden Globe e vincitore di una Coppa Volpi alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia grazie a Michael Collins. Il nipote Ronan Sexton, 35enne, è morto dopo 5 anni di coma. Nell'estate del 2014 Ronan ebbe la sciagurata idea di scalare una cabina telefonica, a Brighton, cadendo da oltre 6 metri d'altezza. ...

