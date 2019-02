“L’esigenza del silenzio” | poesia a quattro mani e un unico spirito

ilfogliettone

(Di martedì 5 febbraio 2019) Pubblichiamo la prefazione di Dante Maffia, del libro di poesie "L'esigenza del silenzio", di Michela Zanarella e Fabio Strinati, Le Mezzelane Casa EditriceMi piacciono queste operazioni a, è come confrontarsi, sfidarsi, correre insieme a un traguardo che prevede, quali che siano i risultati, un premio di solidarietà e di considerazione dell’altro. Il lettore però farebbe un grande errore se cominciasse a confrontare i testi, a metterli controluce per verificarne il peso e stabilire un premio da assegnare. Il viaggio è compiuto insieme e il giudizio, anzi l’abbraccio, deve andare a tutti e due, perché comunque hanno voluto unificare loe gli intenti, sia Michela e sia Fabio, forse per dimostrare che lanon avrebbe bisogno di essere firmata quando sa toccare le corde essenziali del sognare, dell’essere angosciati e del morire, dell’essere inquieti e ...